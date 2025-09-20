All night, Ukraine was under a massive attack by Russia. The enemy launched 40 missiles – cruise and ballistic – and about 580 drones of various types. I thank all our warriors who defended the skies throughout the night, and our F-16 pilots, who once again proved their prowess… pic.twitter.com/ajjQV3XwnI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2025

Regiunea Dnipropetrovsk, grav afectată

Zelenski a declarat pe Telegram că Rusia a lansat aproximativ 580 de drone și 40 de rachete care au vizat infrastructura, companiile civile și zonele rezidențiale din Ucraina, potrivit The Moscow Times.

În regiunea Dnipropetrovsk, cel puțin o persoană a murit și alte 13 au fost rănite. Serguiï Lyssak, șeful administrației militare regionale, a declarat: «Regiunea Dnipropetrovsk a fost din nou ținta unui atac masiv». El a menționat clădiri distruse și incendii.

Veaceslav Chaus, din administrația regională din Cernihiv, nordul Ucrainei, a declarat că un bărbat în vârstă de 62 de ani a murit în atacul cu drone.

Ucraina a emis o alertă națională de apărare aeriană, oficialii raportând și alte atacuri în regiunea din jurul capitalei Kiev.

Aproximativ 20 de clădiri rezidențiale au fost avariate în regiunea Hmelnițki, a declarat oficialul local Serhii Tyurin pe Telegram, adăugând că un cadavru a fost găsit „în timpul stingerii unui incendiu într-una dintre case”.

Între timp, oficialii ruși au declarat că forțele lor au respins atacuri ucrainene „masive” în regiunile Volgograd și Rostov, în timp ce o persoană a fost rănită în regiunea apropiată Saratov.

Ministerul rus al Apărării a declarat sâmbătă că sistemele sale de alertă de apărare aeriană „au interceptat și distrus” 149 de drone ucrainene peste noapte.

Reacția Poloniei

Polonia a ridicat avioane de luptă după ce o alertă aeriană a fost declanșată în aproape toată Ucraina.

Situația teritorială

Armata rusă controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean. În august, Ucraina a recunoscut că soldații ruși au pătruns în regiunea Dnipropetrovsk.

Kremlinul cere Ucrainei să se retragă din anumite teritorii, inclusiv regiunea Donețk, ca condiție pentru încetarea ostilităților. Kievul respinge această idee.

Dnipropetrovsk nu face parte din cele cinci regiuni ucrainene pe care Moscova le revendică pentru anexare.

Forțele rusești au străbătut estul Ucrainei timp de luni de zile, încercând să preia controlul asupra regiunilor Donețk și Luhansk.

Speranțele unui armistițiu s-au stins de când președintele american Donald Trump a avut întâlniri separate cu omologul său rus Vladimir Putin și cu omologul ucrainean Volodomir Zelenski luna trecută.

Vineri, Estonia a declarat că trei avioane ale forțelor aeriene ruse i-au încălcat spațiul aerian, declanșând temeri în UE și NATO cu privire la o nouă provocare periculoasă din partea Moscovei, care a negat acuzația.

Presupusa incursiune rusă a venit cu tensiuni ridicate la granița de est a NATO, după ce Varșovia s-a plâns săptămâna trecută că aproximativ 20 de drone rusești au survolat teritoriul său – deși Kremlinul a negat că ar fi vizat Polonia.

Mare Britanie, Germania și Franța au anunțat planuri de a consolida patrulele aeriene comune cu mai multe avioane bazate pe flancul estic al NATO.

