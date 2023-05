Zelenski a declarat că țara sa nu are suficiente arme pentru a le irosi în incidente de acest fel.

„Noi nu îl atacăm pe Putin sau Moscova. Noi luptăm pe teritoriul nostru, ne apărăm satele și orașele. Nu avem suficiente arme pentru asta. De aceea nu le folosim nicăieri (în altă parte)”, a declarat Zelenski în timpul unei conferințe de presă, la Helsinki.

„Noi nu l-am atacat pe Putin. Îl lăsăm pentru tribunal”, a mai spus el.

Anterior, în cursul zilei de miercuri, Rusia a acuzat Ucraina de o tentativă eșuată de asasinare a lui Putin în cadrul unui atac cu drone asupra reședinței președintelui rus de la Kremlin.

Oficialii ucraineni au negat însă vehement orice implicare a Kievului în acest presupus atac.

„Nu avem informații despre așa-zisele atacuri nocturne asupra Kremlinului”, a declarat, la CNN, purtătorul de cuvânt al lui Zelenski, Serhii Nikiforov, întrebat despre acuzația Moscovei.

„Așa cum președintele Zelenski a declarat de multe ori înainte, Ucraina folosește toate mijloacele pe care le are la dispoziție pentru a-și elibera propriul teritoriu, nu pentru a-i ataca pe alții”, a adăugat Nikiforov.

Rusia s-a referit la incident ca la un „act de terorism”, acuzând Ucraina că a atacat cu două drone sediul Kremlinului, o acuzație despre care Nikiforov a spus că ar fi mai bine să fie îndreptată către Moscova.

„Un atac terorist înseamnă blocuri distruse de clădiri rezidențiale în Dnipro și Uman sau o rachetă căzută pe o linie la gara din Kramatorsk și multe alte tragedii”, a spus Nikiforov. „Ceea ce s-a întâmplat la Moscova este în mod evident despre escaladarea stării de spirit în ajunul zilei de 9 mai”, a precizat purtătorul de cuvânt al președintelui ucrainean. Data de 9 mai marchează Ziua Victoriei, care sărbătorește înfrângerea Germaniei naziste în 1945 de către sovietici.

„Este un truc la care trebuie să ne așteptăm din partea adversarilor noștri”, a mai spus purtătorul de cuvânt al lui Zelenski.

Consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak a negat, de asemenea, că Kievul ar fi fost implicat și a declarat că nu are sens ca Ucraina să fi efectuat presupusa lovitură.

„În primul rând, aceasta nu rezolvă absolut niciun obiectiv militar. Și este foarte nefolositoare în contextul pregătirii acțiunilor noastre ofensive. Și cu siguranță nu schimbă nimic pe câmpul de luptă”, a afirmat el. „Acest lucru ar permite Rusiei să justifice lovituri în masă asupra orașelor ucrainene, a civililor și a instalațiilor de infrastructură. De ce am avea nevoie de așa ceva? Care este logica?”, a scris Podoliak, într-un mesaj pe Twitter.

As for the drones over the Kremlin. Its all predictable… Russia is clearly preparing a large-scale terrorist attack. That’s why it first detains a large allegedly subversive group in Crimea. And then it demonstrates „drones over the Kremlin”. First of all, Ukraine wages an…