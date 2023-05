UPDATE ora 16.16: Kievul a respins miercuri acuzațiile Moscovei privind implicarea în presupusul atac cu drone asupra reședinței președintelui Vladimir Putin. Purtătorul de cuvânt al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina „nu are nimic de-a face cu atacurile cu drone asupra Kremlinului”, mai scrie The Moscow Times.

„Ucraina nu atacă Kremlinul pentru că, în primul rând, acest lucru nu rezolvă niciun obiectiv militar”, a precizat purtătorul de cuvânt al președintelui ucrainean, consilierul Mihailo Podoliak.

Oicialii ucraineani au adăugat că un atac asupra Kremlinului „nu ar schimba nimic pe câmpul de luptă” și probabil ar „provoca Rusia să întreprindă acțiuni «mai radicale»”, notează Reuters.

***

Știrea inițială: „Aseară, regimul de la Kiev a încercat să lovească cu avioane fără pilot (drone, n.r.) reședința de la Kremlin a președintelui Federației Ruse“, a transmis, într-un comunicat de presă, Kremlinul, citat de agenția rusă de stat TASS.

?According to Russian media, two drones crashed close to the Kremlin. The Kremlin asserts that they stopped an attack by the Kyiv regime. Telegram channels shared recordings that display smoke over Moscow. pic.twitter.com/a7wCRZzaD6