Zelenski, întâlnire cu președintele Turciei și șeful ONU în vestul Ucrainei. Despre ce au discutat

UPDATE ora 20:00: „Nu vrem un nou Cernobîl”, a declarat președintele turc Recep Erdogan cu ocazia discuțiilor de la Liov, în timp ce secretarul general NATO a insistat pentru demilitarizarea zonei din jurul centralei nucleare de la Zaporojie, solicitare respinsă joi de Moscova.

„În timp ce ne continuăm eforturile de a găsi o soluție, rămânem de partea prietenilor noștri din Ucraina”, a declarat astăzi președintele turc.

„Trebuie să spunem lucrurilor pe nume – orice daune potențiale aduse centralei de la Zaporojie echivalează cu o sinucidere”, a declarat și Guterres. „Trebuie să facem toate eforturile pentru a ne asigura că instalațiile sau împrejurimile fabricii nu sunt o țintă a operațiunilor militare. Echipamentele și personalul militar ar trebui retrase din fabrică”, a continuat liderul ONU.

Numele lui Vladimir Putin a fost menționat în fața reporterilor de către președintele turc. „Am discutat despre schimbul de prizonieri de război și inițiativele noastre în acest sens. Vom continua să vorbim despre asta cu Putin”, a precizat liderul de la Ankara.

UPDATE ora 19:00: Volodimir Zelenski a agreat detaliile unei posibile vizite a inspectorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică la centrala nucleară de la Zaporojie, potrivit unor noi detalii din timpul întrevederii de la Liov publicate de Misiunea ucraineană pe lângă OSCE și ONU.

