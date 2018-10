Despre această pasiune și despre felul cum familia sa a interacționat cu viețuitoarele pe care ea l-a adus acasă, Anca Țurcașiu vorbește cu Andra Trandaș, în emisiunea 'Stăpânii vedetelor', care este filmată acasă la cântăreață și care va fi difuzată sâmbătă, de la ora 13.00, la Antena Stars.

'De copil am fost extrem de atașată de animale. Am avut hamster, prepeliță, am avut și-o gâscă în cadă, pe vremea comunismului, nu am lăast-o pe mama să o taie. După ce m-am măritat, a apărut Șușu în viața noastră, pentru că Radu, copilul nostru, și-a dorit foarte mult un cățel. Apoi am adus acasă și o pisică. Soțul meu a făcut o criză. Nu a fost deloc prietenos cu ea. Dar ușor-ușor am integrat-o în familie', mărturisește Anca Țurcașiu în cadrul emisiunii 'Stăpânii vedetelor' de la Antena Stars.

