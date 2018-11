Bianca Drăgușanu rupe tăcerea. În ce relații se află cu Victor Slav

Bianca Drăgușanu a rupt tăcerea și a vorbit, din nou, despre relația cu Victor Slav.

„În momentul actual, eu cu Victor suntem în relaţii bune. Chiar dacă ne-am despărţit, am rămas prieteni. Sofia, fetiţa noastră, are deja o personalitate foarte puternică şi ne mândrim amândoi cu asta, îşi alege singură rochiţele, cred că deja ştie ce vrea. Am văzut că îi place să stea foarte mult timp pe scenă, lucru care mă bucură. În rest, eu sunt foarte bine, sunt o persoană activă, nu mă plictisesc, aşa că nu am timp să stau să despic firul în patru”, a povestit vedeta pentru Click.

Astfel, Bianca Drăgușanu a închis gurile rele și a lămurit că există în continuare o relație bună între ea și tatăl fetiței ei.

FOTO: INSTAGRAM