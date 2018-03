Ce melodie le va cânta antrenorul Alexandru Pelici elevilor săi de la FC Hermannstadt după victoria cu FCSB. E fiul ”Privighetorii Banatului”

Ce melodie le va cânta antrenorul Alexandru Pelici elevilor săi de la FC Hermannstadt după victoria cu FCSB din sferturile Cupei României. Pelici, fiul regretatei soliste de muzică populară Mariana Drăghicescu, a scos deja o melodie si promite un concert de zile mari în cazul accederii în prima ligă cu sibienii.

”Dedic toate victoriile mele și ale echipelor mele memoriei mamei mele, trecută în nefiinţă în urmă cu 1997 ani”, spune tehnicianul de la Hermannstatdt, 3-0 cu FCSB în sferturile Cupei României.

Pelici deține un record unic în fotbalul românesc: cel mai tânăr antrenor din istoria Ligii I. Avea doar 30 ani când debuta ca principal la Unirea Alba Iulia în 2004 și atingea cea mai bună performanță din istoria clubului, locul 6.

Tehnicianul care a dus și Vointa Sibiu în prima liga le-a făcut fotbaliștilor săi o promisiune solemnă. În cazul în care vor promova la vară, toți apropiații clubului vor avea parte de un concert marca Pelici.

Tehnicianul lui Hermannstadt este fiul regretatei cantarete de muzică populară Mariana Drăghicescu. Cea poreclită ”Privighetoarea Banatului” s-a stins la doar 45 ani, iar numele ei a fost dedicat ulterior unui festival național de muzică.

”Le voi canta băieților muzică populară după victoria cu FCSB. Mă pricep un pic, am moștenit talentul de la mama, care a fost cea mai mare cântăreață de muzica populară din Banat la vremea ei. Niciodată nu m-aș putea compara cu ea, dar am prins și eu pasiunea asta. Când eram mic s-a vorbit în casă pe ce drum să merg, dacă să mă îndrept către muzica sau nu, dar am ales sportul și sunt fericit că am facut-o, mi-a oferit satisfactii. Pe partea muzicală sunt fericit ca am reușit să scriu o melodie în memoria mamei, am facut-o din suflet. Aceasta o să le cânt băieților” – Alexandru Pelici, antrenor AFC Hermannstadt.