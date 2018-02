FC Hermannstadt – FCSB, în sferturile Cupei României 2018 la fotbal. Meciul a fost amânat până mâine, la ora 14.00! Birț: ”Nu e gheață, e zăpadă înghețată”! Ardelenii au dat banii degeaba pe nocturnă! Toate reacțiile

FC Hermannstadt – FCSB, în sferturile Cupei României 2018 la fotbal (miercuri, ora 18.30, Digi, Telekom, Pro x). Sibienii au făcut probe la nocturna improvizată, informează ziarul local tribuna.ro.

Fotografii: tribuna.ro/ oradesibiu.ro



AFC HERMANNSTADT – FCSB 0-0

ACTUALIZARE 28 februarie: Meciul s-a amânat pentru mâine, la ora 14.00. S-a discutat și despre ora 16.00, dar s-a ales varianta 14.00. Cluburile s-au înțeles.

ACTUALIZARE 28 februarie: Cei de la AFC Hermannstadt au anunțat că meciul a fost reprogramat la o dată care nu există! Ardelenii și-au anunțat faanii că jocul va avea loc pe 29 februarie.

ACTUALIZARE 28 februarie: Filipe Teixeira a răbufnit după ce a văzut imaginile de la Sibiu.

ACTUALIZARE 28 februarie: S-au trezit și „adormiții” de la FRF, care dacă amânau din start jocul, cum au procedat cu toate celelalte, din Cupa României, din Liga 2 și Liga 3 (LPF a amânat Liga 1). După circul de la Sibiu a dat și FRF un comunicat în care a vorbit despre „integritatea fotbaliștilor”. Iată comunicatul:

Programat miercuri, de la ora 18:30, la Sibiu, jocul din sferturile Cupei României a fost reprogramat joi, 1 martie, de la ora 14:00. La ora de start a meciului, brigada de arbitri condusă de ”centralul” Cătălin Popa a constatat că partida nu se putea disputa din cauză că anumite zone din suprafața de joc puteau pune în pericol integritatea jucătorilor, concluzie la care a ajuns și după o oră, așa cum prevede regulamentul. Astfel, cele două cluburi au agreat ca meciul să fie reprogramat a doua zi, joi, 1 martie, cu începere de la ora 14:00.

ACTUALIZARE 28 februarie. Gigi Becali consideră că totul e rodul urii lui Burleanu față de el.

„Pot să fac eu ceva?! Stau 24 de ore și gata. E bătaie de joc! Nu știu ce să mai zic. Ce mare lucru era dacă se amâna? Păi, s-au amânat Ligile 2, 3, chiar și Liga 1. Numai la noi nu se poate. La Craiova s-a putut (n.r. Craiova – Dinamo din Cupă a fost amânat). Ce rost are să mă enervez? Nu mai contează.

Nu am ce motive să accept. Dușmănia omului (n.r. Burleanu) e fără margini. Acest om își permite să-și bată joc de Steaua. E clar, ce să mai! Singura echipă căreia nu i-a fost amânată partida a fost Steaua. Toți au reușit să amâne meciul.

I-am zis lui MM să joace în orice condiții. Asta este, să terminăm o dată acest circ. Burleanu vrea să fie stăpânul fotbalului, nu acceptă nimic din partea cluburilor. Nu îmi poate fi frică de el. Eu râd când îl văd, când văd ce mimică are. El mai zice că e și bărbat.

Pentru oamenii ăia din tribună vreau să joc, dar cei de la FRF vor batjocură. Dau acum telefon la echipă să se joace. Dar ei vor vrea să ne mai țină 24 de ore”, a zis Gigi Becali la Pro X.

ACTUALIZARE 28 februarie: S-ar putea juca mâine, de la ora 14.00.

ACTUALIZARE 28 februarie: Arbitrul Cătălin Popa a amânat meciul cu o oră. E posibil să fie amânat chiar cu 24 de ore! Gazdele se chinuie să spargă gheața de pe teren. Sunt -8 grade, ninge, dar gazdele insistă să se joace, pentru că nu mai au bani să mai închirieze o dată nocturna!

„E o nouă bătaie de joc, stăm o oră degeaba. Am cheltuit 35.000 de euro cu deplasarea. Vedeţi oamenii aceştia care au venit să vadă echipa oraşului lor împotriva Stelei. O să stăm probabil până mâine, iar condiţiile atmosferice nu se vor îmbunătăţi.

Să vedem dacă atunci Burleanu şi Felix Grigore vor găsi o soluţie miraculoasă pentru amânarea meciului, aşa cum era normal de prima oară. Am ajuns bătaia de joc a unor oameni care nu au respect pentru noi şi pentru performanţele noastre.

Noi am cerut amânarea, dar am vorbit singuri. Să sperăm că asta e picătura care umple paharul şi echipa lui Lupescu să vină la conducerea fotbalului românesc şi să pună lucrurile în ordine”, a răbufnit Mihai Stoica.

„Noi vrem să jucăm, nu am făcut nicio presiune să nu se joace. Noi nu vrem să cheltuim aiurea. Ne-a venit charterul și trebuie să stăm încă o zi! Ne confruntăm cu o situație stupidă. Așteptăm o oră, cum zice regulamentul, dar după o oră temperatura va scădea”, a replicat Mihai Stoica.

Teodor Birț, șeful de la Hermannstadt, a oferit o explicație halucinată. „Nu e gheață, e zăpadă înghețată. Terenul e moale. FCSB nu vrea să joace meciul sub nicio formă! Trebuiau să ne spună să curățăm terenul acum două ore, când au venit arbitrii la stadion. Nu când trebuia să înceapă meciul și s-au strâns 15.000 de oameni”.

///

Echipele de start

Hermannstadt (4-2-3-1): Căbuz – A. Coman, Pîrvulescu, Ionuţ Stoica, Tătar – Danci, Dîlbea – Petrescu, Blănaru, Hergheligiu – Rusu

Rezerve: Bauman, Crişan, Neagu, Lupu, Târnovan, Boboc, Stancu

Antrenor: Alexandru Pelici

FCSB (4-2-3-1): Bălgrădean – Bălașa, A. Jorge, Larie, Filip – Ov. Popescu, Nedelcu – Man, Budescu, Fl. Tănase – Fl. Coman

Rezerve: A. Vlad, Gnohere, Ianis Stoica, Horsia, Cană, Dinu, R. Ion

Antrenor: Nicolae Dică

ACTUALIZARE 28 februarie: Răzvan Burleanu a oferit o explicație halucinantă referitoare la decizia de a se juca acest meci, deși toate celelalte au fost anulate.

„La Sibiu avem cod galben şi nu cod portocaliu, cum e situaţia la Craiova. Asta s-a întâmplat şi la Mediaş, aseară. A fost galben, nu portocaliu şi de aceea s-a putut juca”, a explicat Burleanu.

ACTUALIZARE 28 februarie : Se știe echipa de start a lui Nicolae Dică. În poartă va apăra, în premieră, Cristi Bălgrădean. În formula de start și-a făcut loc și portughezul Artur Jorge. Nu lipsește, în ciuda terenului greu, Budescu. Lucian Filip va fi fundaș stânga.

ACTUALIZARE 28 februarie. Peste 100 de jandarmi din Sibiu și Brașov vor oferi mărțișoare în această după-amiază tuturor doamnelor și domnișoarelor care vor urmări meciul dintre FC Hermannstadt și FCSB, de pe Stadionul Municipal. Accesul spectatorilor în stadion se va face începând cu ora 16:30.

ACTUALIZARE 28 februarie. Pentru deplasarea de la Sibiu, Nicolae Dică a lăsat acasă 7 jucători: pe Junior Morais, Momcilovic, Romario Benzar, Bogdan Planic, Mihai Pintilii, Filipe Teixeira, Cristi Tănase și Denis Alibec. De precizat însă că ultimii doi sunt indisponibili. Cristi Tănase a ieșit accidentat în duelul cu Sepsi Sf. Gheorghe, câștigat de roș-albatri cu 2-0, în timp ce Alibec este pe ultima sută de metri în procesul de recuperare după accidentarea suferită în prima etapă, la Mediaș.

În lotul vicecampioanei și-au făcut însă loc mai mulți tineri jucători de la echipa a doua. Este vorba despre Ianis Stoica, Robert Ion, Ștefan Cana, Ovidiu Horsia și Alexandru Dinu. Pe lângă aceștia, Dică are și jucători importanți ca Budescu, Gnohere, Man, Fl. Tănase sau Nedelcu, dar și pe ultimul sosit, Bălgrădean.

ACTUALIZARE 28 februarie. Președintele clubului sibian, Teodor Birț, a comentat pentru oradesibiu.ro declarațiile oficialilor de la FCSB, care au spus că sunt dispuși să piardă la masa verde, adică să nu intre pe teren, dacă terenul de joc nu este în condiții bune. Oficialul lui FC Hermannstadt spune nici nu se pune problema ca partida programată miercuri de la 18.30 pe stadionul Municipal, cu FCSB, în Cupa României, să nu se dispute. Teodor Birț a fost contactat de gruparea patronată de Gigi Becali în legătură cu acest aspect. ’’Noi nu suntem de accord să amânăm meciul. Terenul o să se prezinte în condiții conforme cu vremea și o să se poată juca’’, a spus Birț. Doar arbitrul este cel care poate decide ca partida să nu se dispute.



Suprafaţa de joc de pe Stadionul Municipal din Sibiu este îngheţată, iar zăpada nu lipseşte de pe gazonul care nu dispune de instalaţie de încălzire.

ACTUALIZARE 28 februarie: Sibienii fac tot posibilul ca meciul Hermannstadt – FCSB, din sferturile de finală ale Cupei României, programat miercuri, de la ora 18:30, să se dispute fără probleme.

Pentru ca suprafaţa de joc de pe Municipal să se prezinte în condiţii acceptabile la ora partidei, gazdele au decis ca zăpada să nu fie dată la o parte marţi, în timp ce jucătorii lui Alexandru Pelici s-au antrenat pe un teren sintetic.

ACTUALIZARE 27 februarie: Patronul FCSB, Gigi Becali, a șocat, declarând că ar fi vrut ca echipa sa să nu se prezinte la Sibiu, la meciul de Cupă cu FC Hermannstadt! „L-am întrebat pe Argăseală ce se întâmplă dacă nu mergem la meci şi pierdem cu 3-0. Mi-a zis că riscăm să avem probleme, să se spună că desconsiderăm competiţia. În plus, Burleanu e duşmănos şi controlează comisiile de la FRF. Poate ne depuncta, la răutatea pe care o are. Am vrut să mergem cu copiii. Am zis să se ducă să joace. Ştiu că joacă titularii”, a declarat Gigi Becali, citat de gsp.ro.

Instalaţia mobilă de nocturnă închiriată de FC Hermannstadt de la o firmă italiană cu, se spune, 30.000 de euro pentru meciul din sferturile Cupei României cu FCSB a luminat în premieră Stadionul „Municipal” duminică seara, când au fost făcute primele probe.



Pregătirile pentru meciul de la Sibiu, dintre FC Hermannstadt şi vicecampioana FCSB, contând pentru sferturile de finală ale Cupei României, au intrat în linie dreaptă. După ce, săptămâna trecută, au fost ridicate cele patru schele pe care este instalată nocturna şi au fost montate ledurile, duminică seara lumina s-a aprins pentru prima dată pe arena din Parcul Sub Arini în istoria de 91 de ani a acestuia, scrie tribuna.ro.

FC Hermannstadt – FCSB, în sferturille Cupei României 2018 la fotbal (miercuri, ora 18.30). Marți seară, sibienii fac antrenament în nocturnă

Probele au continuat şi în cursul zilei de luni, iar marţi seara este de aşteptat ca jucătorii lui Alex Pelici să poată face un antrenament în nocturnă, pentru ca, miercuri, 28 februarie, de la ora 18:30, pe „Municipal” să se desfăşoare jocul dintre echipa sibiană, locul doi în Liga 2, şi „roş-albaştri”.

Gigi Becali a reacţionat după ce a aflat că Federaţia Română de Fotbal a refuzat să amâne partida din „sferturile” Cupei României dintre Hermannstadt-FCSB. Patronul roş-albaştrilor susţine că echipa sa a solicitat să nu se joace meciul din cauza condiţiilor meteo. Gazonul stadionul din Sibiu este acoperit cu zăpadă, iar INSM a prelungit codul galben de ger, în judeţ, până pe data de 1 martie.

„L-am întrebat pe Argăseală ce se întâmplă dacă nu mergem la meci și pierdem cu 3-0. Mi-a zis că riscăm să avem probleme, să se spună că desconsiderăm competiția. În plus, Burleanu e dușmănos și controlează comisiile de la FRF. Poate ne depuncta, la răutatea pe care o are. Am vrut să mergem cu copiii”, a declarat patronul FCSB pentru gsp.ro.

Gigi Becali: ”Burleanu e dușmănos și controlează comisiile de la FRF. Poate ne depuncta dacă nu ne prezentam”



„Am zis să se ducă să joace. Știu că joacă titularii. Dică a decis să joace cu oamenii de bază, că avem timp de refacere până la meciul din Liga 1. Le-am zis să nu riscăm să jucăm dacă e vreme urâtă. Nu știu exact dacă vor juca. Să hotărască atunci!”, a mai spus Becali.

Cele 8.000 de bilete au fost deja epuizate. Prețurile acestor bilete – 30 de lei la peluze, 50 de lei la tribuna întâi și 70 la tribuna zero.



A fost coadă la bilete, iar o persoană a putut cumpăra doar 4, a notat Ora de Sibiu. De asemenea, s-a făcut speculă intens, pe site-urile de profil.



Conform mesageruldesibiu.ro, partida de fotbal de mâine impune în zona adiacentă anumite restricții de trafic în intervalul orar 16,00 – 22,00, astfel:

strada Școala de Înot – sectorul cuprins între străzile Rennes – Nicolaus Olahus;

strada Rennes – sectorul cuprins între străzile Zaharia Boiu și Bulevardul Victoriei;

strada Octavian Goga – sectorul cuprins între străzile Dimitrie Anghel și Nicolaus Olahus;

strada Nicolaus Olahus – complet (Calea Dumbrăvii – Școala de Înot);

strada Dimitrie Anghel – complet (Calea Dumbrăvii – Octavian Goga).

În zonă, accesul auto va fi permis doar riveranilor și autovehiculelor destinate transportului public de persoane (taxi, autocare de turiști, autocare de suporteri).

Citiți și Cupa României, sferturi de finală. Când joacă FCSB și Dinamo. O partidă a fost amânată. AZI, Gaz Metan – Astra