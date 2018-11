România nu se termină la București.

Există, în presa din provincie, mulți ziariști talentați, care-și bucură cititorii locali, dar care nu au avut șansa de a ajunge, decât rareori, la un public național.

Iar publicul suferă, la rându-i, pentru că moldoveanul află rar ce se mai întâmplă în Banat, după cum românul din Crișana nu prea știe ce-l preocupă concret pe compatriotul lui din Dobrogea.

Libertatea a invitat mai mulți jurnaliști din provincie să scrie editoriale speciale pentru ziar.

Unii sunt experimentați, alții foarte tineri, toți s-au remarcat prin opiniile lor fie tăioase, fie amuzante, dar mereu informate, despre colțul lor de țară.

Vor apărea opinii de peste tot din țară: Muntenia, Moldova, Ardeal, Dobrogea.

Ovidiu Hațegan (foto) are 40 de ani, face presă de două decenii și jumătate și lucrează pentru ziarul online local alba24.ro.

Prea bun, prea ca la țară, mai bine l-au dat afară. Primarul din Ciugud care vine dintr-o lume paralelă

Așa, pentru că s-a apucat de treabă și a schimbat radical comuna în care a ajuns primar, pesedistul Gheorghe Damian a fost, într-o seară, împins afară din partid pe motiv de „lipsă de colegialitate”.

Dacă n-ar fi fost cel mai bun primar (fost) PSD din țară, ci din contră, un arici obedient și dislexic, Gheorghe Damian ar fi putut fi ministru în Guvernul Dăncilă. Ar fi putut să recite și el, de pe foaia cu antetul PSD, clișee despre statul paralel și despre săltarea nivelului de trai din România.

S-ar fi bâlbâit și el onomatopeic pe la televiziuni în apărarea tătuțului suprem, hărțuit într-o realitate paralelă de patru țestoase ninja amatoare de hoteluri scumpe, de procurori, de servicii, de SPP și chiar de paulonia, copacul minune de la Cotroceni.

Așa, pentru că a s-a apucat de treabă și a schimbat radical comuna în care a ajuns primar, pesedistul Gheorghe Damian a fost, într-o seară, împins afară din partid, pe motiv de „lipsă de colegialitate”. Evident, motivul este întemeiat, pentru că, în calitate de boss local la PSD, nu te poți simți coleg cu un primar care a schimbat radical comuna pe care o conduce, când tu ai schimbat doar niște directori.

Să explicăm puțin. Ciugud, comuna din Alba unde este primar acest Damian, este racordată în întregime la utilități, are toate străzile asfaltate, ba chiar și drumurile de câmp care duc la terenurile oamenilor și care leagă satele între ele, propriile utilaje de deszăpezire la primărie, are fabrici în care lucrează 1.000 de oameni și spor demografic serios. În plus, oamenii nu cer ajutoare sociale. Mai bine își lucrează pământurile.

Mai are cel mai mare resort de golf din România, o eoliană care alimentează iluminatul public, cartiere noi de locuințe, grădinițe, școli, azil de bătrâni, creșă și în curând, un debarcader la râul Mureș pentru bărci de agrement. „Ciugud to be true”, a scris odată o ziaristă inspirată.

Un fel de lecție de utilizare a fondurilor europene, fără teamă de DNA. Păi, cum să nu te simți penibil cu un asemenea „coleg”? Cum să te ștampileze oamenii în proporție de 90%, dacă nu îi obligi să stea cu mâna întinsă, în cizme de gumă, în noroiul din fața primăriei dărăpănate?

„Prea bun, prea ca la țară”, a mormăit frăția CV-urilor albe de la Alba. „O oaie albă la noi în turmă?”, a venit și ecoul de la București. Așa că Damian este acum cel mai bun fost primar PSD din România, un titlu pentru care nu se dau medalii, ci ți se trage, simplu, podiumul de sub picioare.

Pentru că, deocamdată, modelul de succes e altul.

Printre miniștrii care vin din lumi ale viitorului, Damian, din păcate pentru el, vine dintr-o lume paralelă.

