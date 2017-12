EXCLUSIV/ Irina Columbeanu și-a cunoscut fratele vitreg. Anthony e fiul cel mic al lui Mister Pink

Potrivit unui apropiat al cuplului, Mr. Pink ar avea doi copii dintr-o relație anterioară. Irina Columbeanu l-a cunoscut pe Anthony, unul dintre aceștia.

La mai bine de șase ani de când se află în Statele Unite, Monica Gabor pare să-și vadă visul cu ochii.

O are alături de ea, momentan doar în vacanță, pe fiica sa, Irina, așa cum și-a dorit încă de când a decis să se stabilească peste Ocean. În plus, relația sa cu miliardarul chinez s-a consolidat, iar în calea fericirii sale nu mai există vreun obstacol. Potrivit unui apropiat al cuplului, Mr. Pink a devenit un bărbat liber, în urmă cu aproximativ un an, iar Moni a primit ”undă verde” în a-și promova idila.

Anthony, ”fratele” Irinei

Mai mult, ea i l-ar fi prezentat Irinei, fiica sa, și pe unul dintre cei doi fii ai afaceristului asiatic! Copil pe care Irina îl numește deja ”fratele” său! Anthony, băiețelul asiatic pe care fiica Monicăi l-a învățat să facă slime-uri, și alături de care s-a și filmat, avea, potrivit aceleeași surse, doar trei ani în momentul în care Moni l-a cunoscut pe Mr. Pink. Cum asiaticul avea alte obligații, cei doi și-au ascuns mult timp relația.

După ani de zile în care fosta soție a lui Iri a așteptat ca iubitul său să-și definitiveze statutul, ea a devenit, într-un final, nu doar iubita lui oficială, ci și logodnica acestuia!

Cine e, de fapt, Mr. Pink!

Mr. Pink, iubitul Monicăi Gabor, va împlini 41 de ani pe 28 ianuarie. Înainte de a deveni un cunoscut om de afaceri, acesta a locuit trei ani într-o mănăstire. Apoi, a studiat religia în Nepal și India. A promovat mulți ani budismul tibetan, dar a cochetat și cu muzica. Mai precis a scos un CD cu influențe rock și a scris și o carte.

