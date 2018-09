Gabriela Firea a dat de înțeles că Liviu Dragnea își dorea la Primăria Capitalei „o figură ștearsă” și că liderul PSD a considera un pericol politic. Ea a mai spus că sprijinul lui Dragnea pentru proiectele primăriei a lipsit încă din primele ei zile de mandat.

„Am încercat şi m-am străduit să menţin parteneriatul politic cu domnul Dragnea şi cu toţi colegii mei. Din nefericire, răspunsul nu a fost acelaşi şi chiar aproape din primele zile de mandat al meu de primar general. Explicaţia iniţială a colegilor mei, pentru că domnul Dragnea nu mi-a spus niciodată explicit acest lucru, dar mi-a lăsat cumva să fie înţeles, a fost aceea că am un procent destul de mare în sondaje, că ar putea fi un pericol politic pentru o posibilă candidatură a domniei sale la Palatul Cotroceni şi că e posibil, cel puţin aşa mi-au transmis colegii care sunt în continuare în partid, şi în faţa cărora se exprima de genul: Ce mai vrea şi Gabi? A câştigat primăria, de ce nu e opreşte? De ce se implică atât de mult? De ce are prezenţe mediatice dese şi de ce contribuie la sporirea imaginii publice? Ce scopuri are? Vrea să ia partidul? Să fie candidat?. Eu le răspundeam celor care îmi transmiteau dialogurile de weekend dintre ei şi Dragnea că nu am alte scopuri decât cele pe care le-am identificat împreună şi le-am trecut în programul de guvernare locală”, a spus Firea.

„Probabil că se dorea ca primarul general, ca şi femeie, se dorea să fie o figură ştearsă la Primăria Capitalei. Eu am încercat să vorbesc de câteva ori cu domnul Dragnea, dar nu s-a putut (…) Dacă lucrurile vor continua aşa şi nu vom avea sprijin deloc, de suferit va întreaga echipă de primari din Bucureşti. Dacă lucrurile vor continua aşa, mandatul PSD în Capitală va rămâne o pată neagră pentru bucureşteni”, a spus Firea, la TVR.

Primarul Capitalei a mai acuzat faptul că în partid li se cere să nu spună lucruri care să-l deranjeze pe Dragnea, „de dragul solidarității”.

„Ni se repetă să nu spunem nimic din ce l-ar deranja pe Liviu Dragnea. Suntem îndemnați la tăcere în PSD de dragul solidarității. PSD stă prost la nivel de exprimare publică. Partidul nu este acum într-o formă bună. (…) Nu poate o singură persoană să imprime mersul întregului partid”, a mai spus Firea.

Primarul Capitalei a vorbit și despre modul în care se făceau numirile în Guvern. „Dragnea și-a depășit statutul de președinte de partid în numirea premierului. Colegii aflau pe surse cine e în noul Guvern”, a spus Firea.

Ea a mai declarat și că liderul PSD ar fi vrut să candideze la alegerile prezidențiale din anul 2019.

„Am văzut că domnia dă semne de pregătire a unei campanii electorale, dar nu am văzut competiția dintre noi doi, din simplul motiv că eu nu intenționez să candidez. Puteam să îl susțin și eu cu ceea ce puteam, mai ales cu realizările din București. La ultimul Comitet Executiv a afirmat că nu are în proiect candidatura și că se va discuta despre o candidatură comună cu ALDE. Între timp, în partid au început discuții prin care oamenii se întreabă de ce un partid atât de mare ca PSD-ul nu are un candidat propriu”

Gabriela Firea a început, sâmbătă, după ședința CExN PSD o serie de atacuri la adresa lui Liviu Dragnea, recunoscând că relația dintre cei doi este una tensionată.

