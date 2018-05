România şi-ar dori să cumpere din Statele Unite elicoptere de atac pentru dotarea Forţelor Terestre. În acest sens, a fost trimisă o scrisoare de intenţie către guvernul american. În paralel, au fost deschise discuţii cu Bell Helicopters pentru a furniza mai multe tipuri de elicoptere. Concret, ar fi vorba despre 45 de elicoptere, dintre care 24 de atac și 21 utilitare. Joel Best, director pentru Europa al Bell, a explicat pentru Libertatea care este stadiul acestor negocieri:

Oficialul nu a putut preciza dacă în România va exista o linie de producţie. Discuţiile de până acum s-ar referi doar la o linie de asamblare pentru unele dintre cele mai noi elicoptere militare americane.

“Nu ştiu dacă vom vorbi despre producţie, dar acest studiu de tranziţie va fi un catalizator între industria românească şi Bell. Suntem încântaţi de capabilităţile românilor şi ale industriei. Am petrecut mult timp observând ce capabilităţi are România care ar putea să fie benefice pentru tot proiectul şi suntem pozitivi că este un loc bun în care să faci afaceri”, spune Joel Best.