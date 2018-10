Lora şi Ionuţ Ghenu s-au logodit în biserică. “Am avut o ceremonie“

Interpreta și iubitul ei s-au logodit în biserică. Lora şi Ionuţ Ghenu au avut parte de o ceremonie restrânsă şi intimă.

Aş spune, dar parcă nu aş spune. Este o treabă foarte serioasă. Se întâmplă lucruri bune. Nu, nu, nu m-am măritat în secret. Suntem logodiţi. Am avut şi în biserică o ceremonie. Asta era. Mi se pare un lucru normal, s-a întâmplat acum foarte mult timp. Este vechea treaba, mai mult de o lună, două. Dar dacă ne vom căsători va fi ceva în secret, ceva restrâns. Noi suntem foarte buni prieteni cu preotul. Am făcut acest lucru pentru că am avut nevoie de o protecţie divină. Nu sunt însărcinată. Este foarte posibil la anul să am mai mult timp pentru asta”, a spus Lora la Pro tv. În urmă cu doi ani, Lora și Ionuț au vorbit despre cum s-au cunoscut.

