Acesta a spus întreaga poveste pe contul de socializare.

„Povestea începe cu o uşă de lift, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Craiova. Încărcaţi cu 100 de plase cu cadouri şi dulciuri pentru copiii de la Secţia de Oncologie, împreună cu colegii mei, am aşteptat civilizat liftul pentru a urca la etajul 9. Nu din comoditate, ci din cauza greutăţii plaselor. Liftul ajunge, se deschid uşile şi ne urcăm. Din prima secundă când am pus piciorul în lift…a început bătaia de joc şi nesimţirea pe care nu am mai întâlnit-o la un asemenea nivel. O să încerc să expun conversaţia liftierei cu noi: – Mie ce mi-aţi adus? Ce plasă îmi daţi? (Noi…am zâmbit…crezând că este o glumă…şi am tăcut..fâstâciţi..) Liftiera însă insistă: Haideţi…nu îmi daţi si mie o plasă? Ce..nu ştiţi că de câte ori se vine aici cu cadouri…prima plasă se dă la liftieră?. – Nu ştiam că aşa trebuie… ce plasă doriţi? Din aceasta cu pufuleţi?, zice una din colegele mele..în glumă. Nu nu…nu cu pufuleţi…Păi ce.. nepoţii mei mănâncă pufuleţi? Sunt de familie bună„, a scris Victor Mihăescu, pe reţeaua de socializare.

„Ne-a aruncat ultimele vorbe: Sper să nu vă mai întoarceţi, să mergeţi cu acest lift, cât sunt eu aici…nesimţire…. Uşile s-au închis….Această conversaţie s-a întâmplat astăzi, 10.12.2018, ora 11.40 în liftul Nr. 9. Poate managementul spitalului o poate identifica şi să îi facă raport de desfacere a contractului de munca acestei fiinţe, dacă o putem numi aşa”, a mai scris bărbatul, pe Facebook.

Spitalul s-a autosesizat și face o anchetă în acest caz.

„În momentul în care am văzut postarea domnului cu acea întâmplare, ne-am autosesizat şi facem o anchetă internă şi vom comunica rezultatele”, a declarat Cristina Geormăneanu, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Urgenţă din Craiova, pentru Mediafax.

În plus, managerul SJU Craiova, dr. Eugen Georgescu, a declarat pentru Libertatea că liftiera că situația nu este cea prezentată de respectivul inginer și că în lift mai era o persoană care poate confirma spusele ei.

„Doamna a spus că situaţia nu a fost chiar aşa cum s-a prezentat. I-am spus să facă o notă scrisă. Am sunat la Ford, am lăsat numărul de telefon acolo pentru ca domnul inginer să mă sune şi să vină şi dânsul să ne relateze întâmplarea şi să facă şi dânsul o sesizare, iar ambele sesizări împreună cu doamna liftieră vor ajunge în comisia de disciplină. Doamna a spus că a fost în lift şi o persoană care să confirme ceea ce dumneai susţine. I-am spus să vină şi acea persoană la mine. Dacă totuşi s-a întâmplat cum s-a semnalat lucrurile sunt foarte grave şi nu avem nevoie de asemenea oameni aici. Să se ducă în altă parte unde i se permite … Aici nu avem nevoie de aşa ceva”, a declarat dr. Eugen Georgescu, managerul SJU Craiova.

Foto simbol: 123rf.com

Citește și:

Schimbările Codului Rutier italian pe înțelesul tuturor. Ce trebuie să știe românii din Italia cu mașini înmatriculate în țară, pentru a nu risca amenzi usturătoare