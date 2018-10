Mai mult decât atât, gândul permanent al unei mese calde și al unui acoperiș deasupra capului, două dintre necunoscutele acestei experiențe, îi provoacă pe mulți dintre ei să se autodepășească pentru rezista cât mai mult în acest show.

'Nu știu cine a inventat conceptul acesta de zonă de confort, pentru că așa ceva în Asia Express nu există! Nu am trăit în viața mea o perioadă atât de lungă de adrenalină.', a declarat Adrian Teleșpan. Coechipiera sa, Ana Morodan, descoperă la rândul său că în această experiență dură frica și comoditatea nu își au locul: 'Am gustat caviarul, am băut șampanie, totul e foarte bine, e minunat! Suntem distruști! Ne-am depășit niște limite. Eu, în general, nu cer ajutorul nimănui pentru nimic. Dar azi m-am milogit, deși Teleșpan a excelat în asta, pentru că îl ajută mimica.', a glumit aceasta cu zâmbetul pe buze la finalul unei curse ce i-a provocat la foc continuu încă din zorii zilei.

Pentru Șerban Copoț și Cosmin Seleși, experiența este la fel de intensă, dar cei doi găsesc în orice provocare o oportunitate de a descoperi un teritoriu ce până acum era necunoscut: 'A fost interesant să interacționăm cu oamenii de aici în acest mod, noi să avem nevoie de ei și ei să ne ajute. Unii ne-au ocolit, alții ne-au ajutat.', a declarat Șerban.

Misiuni dificile, adrenalină cât cuprinde, aventură 100%, asta îi așteaptă pe cei 18 concurenți în perioada următoare. Sri Lanka și India vor fi o adevărată provocare, pentru care vor fi nevoiți să își folosească toate resursele în cel mai nou sezon Asia Express', la Antena 1.

