Venite tocmai din Rusia, Olga Macarova (foto) şi fiica sa în vârstă de 16 ani s-au așezat la coada formată pe mai mulți kilometri în apropierea Catedralei Mitropolitane din Iași. După mai bine de 12 ore de așteptare, acestea au reușit să treacă prin fața raclelor așezate spre închinare în baldachinul din Curtea Mitropolitană, notează Agerpres.ro.

Rusoaicele au mărturisit că au venit special de la Moscova la Iași, pentru a se ruga la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. A profitat de ocazie să-și întâlnească o prietenă care s-a căsătorit cu un ieșean în urmă cu doi ani.

„Prima dată am fost la Iaşi acum cinci ani. Am mai fost în pelerinaj prin mai multe ţări, dar atunci am rămas profund impresionată de ce am simţit şi trăit la Iaşi. A fost o adevărată mângâiere duhovnicească. M-am simţit atât de bine şi mi-a mers într-atât de bine încât am decis să vin şi anul acesta. A fost şi un bun prilej de a-mi revedea prietena. Ieri dimineaţă am ajuns în Iaşi, azi noapte ne-am aşezat la rând şi iată că acum am ajuns”, a declarat Olga Macarova, conform sursei citate.