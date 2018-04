Andrei Ștefănescu și Kamara s-au cunoscut la Naționala artiștilor, în urmă cu ani buni. Atunci și-au făcut trupa ”Alb&Negru”, iar miercuri seară au lansat o piesă după o pauză destul de lungă.

Chiar dacă sunt total diferiți, cum ambii recunosc, între cei doi nu au existat certuri care să ducă la destrămarea trupei.

Astfel că, ei se pot lăuda că au petrecut nu mai puțin de 14 ani împreună! Timp în care au împărțit și scena, și casa, și necazuri, și bucurii. Andrei Ștefănescu și Kamara s-au cunoscut la Naționala artiștilor, în anul 2002, iar între ei a luat naștere o frumoasă prietenie. Prietenie transformată apoi și într-o colaborare profesională, cu trupa ”Alb&Negru”, pe care și-au înființat-o.

”Înainte să începem trupa, ne cunoșteam, iar asta a fost un avantaj. Jucam în aceeași echipă, aveam hobby-uri comune, ceea ce contează foarte mult. Ne completăm, chiar dacă suntem diferiți. Ne înțelegem, iar atunci când avem opinii diferite, ajungem mereu la un consens. Ne-am cunoscut la Naționala artiștilor, în 2002, acum 16 ani. Eu abia venisem, el era la echipă. Ne-am apropiat, ușor, prin cantonamente. Apoi după un an am zis hai să facem o trupă”, a povestit Kamara pentru Libertatea.

Andrei și Kamara au lansat, miercuri, o nouă piesă, ”Ia-mă așa”, după o pauză destul de mare, cauzată de mai multe probleme personale. Kamara s-a operat în urmă cu două săptămâni, din cauza unei fracturi la pomete, motiv pentru care a afișat un look nou, cu o ”coafură de roman”, după cum a glumit colegul său.

”Lansarea noului single, Ia-mă așa, are loc după o pauză de doi ani. Am făcut această pauză destul de mare, pentru că au fost ceva probleme personale în viața noastră și am amânat lansările. Dar acum suntem la o altă piesă, Oamenii trebuie să știe că noi existăm, chiar dacă eu sunt în televiziune. În continuare, cântăm, avem spectacole”, a spus Andrei Ștefănescu.