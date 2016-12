Nicole Cherry împlinește astăzi 18 ani. Își sărbătorește majoratul pe scenă

Nicole Cherry împlinește astăzi 18 ani, dar nu își va sărbători majoratul acasă, întrucât are programat un concert, în Cluj.

„De ziua mea, voi cânta la Cluj! Mă bucur tare mult să fiu pe scenă, încojurată de fanii mei în una dintre cele mai speciale zi din acest an!”, a scris Nicole Cherry, pe Facebook.

Deși își sărbătorește majoratul departe de casă, tânăra cântăreață plănuiește și o mare petrecere, cât o nuntă, la care vor veni peste o sută de persoane. Pregătirile pentru marele eveniment din viața ei au început încă de acum câteva luni. „Cunosc mulți oameni și chiar sunt apropiați. Am încercat cu mama să tai cât mai mulți oameni, dar tot sunt mulți din ei şi tot s-au strâns. M-am informat așa, să văd cum e, că vine vara și apoi trece și toamna foarte repede. Am zis doar să știu. Încă nu știu unde voi sărbători”, spunea atunci Nicole Cherry.

Artista are motiv dublu de sărbătoare, pentru că marți, pe 6 decembrie, își sărbătorește și ziua de nume. În copilărie, părinții ei aveau mari probleme în a-i pregăti cadoul, după cum ne-a mărturisit chiar tatăl ei. „Era un copil tare neastâmpărat, de mică voia să ştie ea totul. Aşa că ne-a fost greu să facem pe Moşu’. Era un soi de Denis pericol public, aşa că a trebuit să fac tot felul de scenarii pentru a-i putea pregăti cadourile. Odată, ştiu că am deschis geamul larg şi am pus cadourile. Ea a venit tot într-o fugă şi iam zis că Moşul a fugit repede pe geam ca ea să nu-l vadă”, a spus tatăl lui Nicole Cherry.