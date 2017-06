Băiețelul Antoniei și al lui Alex Velea are probleme de sănătate.Din fericire, nu este nimic grav, însă atunci când Dominic va mai crește are nevoie de o intervenție chirurgicală.

Băiețelul Antoniei și al lui Alex Velea are polipi, iar tatăl lui a vorbit pentru prima oară despre această problemă. Artistul a declarat că Dominic trebuie să mai crească pentru a suporta intervenția chirurgicală.

„Da, copiii… cred, răcesc. Dominic are polipi, să mai crească puţin şi îl operăm. Are probleme, mereu răcit. (…). Dacă îmi faci tu o pensie lunară… mai fac un copil. „, a spus Alex Velea în cadrul unei emisiuni tv. În decembrie 2016, Antonia a născut cel de-al treilea copil. Antonia are doi copii (băieți) cu Alex Velea și o fetiță, Maya, din căsnicia anterioară cu Vincenzo Castellano.