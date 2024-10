Cei din industrie spun că vor fi creşteri de preţuri între 10% şi 15% pe kilogramul de carne de porc înainte de Sărbători, pentru că oricum carnea românească se găseşte tot mai greu acum, din cauza pestei porcine.

România produce acum doar 20% din carnea pe care o consumăm, iar restul vine din import, însă vine la pachet şi cu taxele de transport și distribuţie.

Cum de Crăciun va fi o cerere mai mare la carnea de porc, cei din industrie se aşteaptă ca pe fondul acestei cereri, preţurile să crească și ele cu aproximativ 15%.

Carnea de porc se va scumpi din luna noiembrie

„Uitându-ne în urmă, se vede foarte mare claritate statistic că pe măsură ce ne apropiem de perioada Sărbătorilor, adică undeva de la mijlocul lunii noiembrie, există o tendință de creștere a prețului, pe fondul foarte clar și foarte bine explicabil economic, o creștere a cererii. Este perioada în care românii își cumpără tot mai multă carne de porc, pregătindu-se de Sărbători. Acum, problema mare este că la noi, în fermele comerciale autohtone, dar nu numai, și în gospodăriile populației, se cresc tot mai puțin porci, deci oferta nu este pe măsura cererii”, a explicat Ioan Ladoşi, preşedintele Asociaţiei producătorilor de carne de porc.

Recomandări Candidații pentru funcția de președinte al României care au luat cele mai puține voturi. Ce record deține Ion Iliescu

În ultimul an, statistica ne arată că oricum carnea de porc s-a scumpit cu aproape mai bine de două procente, în medie.

„Ca și anul trecut, ca și în ultimii șapte ani de când ne zbatem în această problemă a pestei porcine africane, se va apela în mod clar la importuri și la importuri masive, pentru că pur și simplu în România nu există posibilitatea de acoperire a acestei cereri și ca atare (…) este posibil să existe o creștere a prețului undeva între 10%-15% după mijlocul lunii noiembrie”, mai spune Ioan Ladoşi.

Muşchiul de porc se vinde acum, în pieţe, cu 45 de lei kilogramul, pulpa de porc costă între 25 şi 30 de lei, iar cotletul sare uneori de preţul de 30 de lei kilogramul. De pe 15 noiembrie, estimările arată că prețurile vor crește.

Importurile cresc, producția din România scade pe toate sectoarele

De la an la an, importurile cresc, iar producția scade pe toate sectoarele. Lovită de secetă și de boli ale animalelor, România a cumpărat doar în prima jumătate de an alimente de cinci miliarde de euro din afara țării.

Acum, 70% din carnea de porc vândută în magazine este de import, iar la cartofi aproape jumătate din cantitate o aducem de peste hotare.

Seceta a pârjolit peste două milioane de hectare anul acesta, iar cele mai afectate culturi au fost cele de porumb și floarea-soarelui, acolo unde producțiile au scăzut cu 30%.

Recomandări Un fost primar demis din funcție s-a retras în munți și crește 100 de cerbi lopătari. „Sunt foarte cuminți și foarte frumoși”

Temperaturile de 40 de grade care au fost în această vară au afectat și culturile de grâu, iar producția de legume a fost și ea afectată, în special la roșii, ardei și cartofi.

La carne, situația este și mai gravă, acolo unde producția internă a fost lovită de bolile de la animale. Am cumpărat 51.000 de tone de pui de la alții, iar la carne de porc cantitatea a fost triplă.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News