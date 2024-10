PUYA SYMPHONIC. Gândindu-mă cu ce să încep, am ales o piesă care îmi dă curaj. Este un rap… simfonic, cu doi maeştri: compozitorul şi dirijorul Andrei Tudor şi eternul băieţaş de cartier Puya (de la La Familia). Priviţi cu atenţie şi chipurile distinşilor instrumentişti ai Orchestrei Simfonice Bucureşti, priviţi fetele din cor, tobă de partituri muzicale, priviţi-i pe toţi cu câtă bucurie cântă. S-a întâmplat pe 15 august 2022. Este de-a dreptul înălţător. Întâlnirea dintre cultura hip-hop, a periferiei, şi înalta cultură clasică, a centrului – impresionantă până la lacrimi. Textul-protest răpăit de Puya și susţinut de acordurile triumfale ale orchestrei construiește o armonie care te umple de optimism. Momentul acesta îţi aminteşte că, oricât de diferiţi, oamenii sunt însufleţiţi de acelaşi motor sufletesc. Nu ţi s-ar mai părea atât de ciudat dacă ai întâlni gaşca din Sălăjan la Filarmonică. Nici dacă ai surprinde violoniştii din orchestră ascultând, în Ferentari, un viorist de geniu. https://www.youtube.com/watch?v=9sm9R_En1Pw

CULOAREA EMOŢIEI. M-am oprit la această imagine, aştept să-mi sugeraţi şi altele. M-a atras adevărul pe care îl propune. Pe o fereastră se vede mereu ce vrei tu să vezi. Eu, cu acele cărţi în pervaz, văd o siluetă feminină, poate Ecaterina de Aragon (fiindcă am interpretat-o de curând la Teatrul Geneza Art din Chişinău). Voi ce vedeţi? https://pbs.twimg.com/media/GVp6mk- WsAArivD?format=jpg&name=medium

Recomandări Culisele achitării lui Călin Popescu Tăriceanu și a lui Petru Berteanu în dosarul mitei de la Fujitsu-Siemens. Ce au declarat martorii VIP la proces

TIKTALK. Există cronicari de teatru, de film, de carte, de artă plastică, de muzică. Umplu un gol cultural şi mă declar cronicar de TikTok. Mai exact TikTalk (am furat conceptul din reţea) – un fel de caterincă a caterincii, ca să înţeleagă toată lumea. Adică fac Talk la Tok până la TicTac. Nu am stat mult să aleg primul clip. Dacă ar fi fost o prezentare de modă pe catwalk, l-aş fi ignorat. Minunat aici este că acele doamne merg pe stradă, firesc, într-o zi obişnuită, îmbrăcate cu un bun gust desăvârşit. Sigur, Milano dă ora exactă în modă. Dar mai e ceva. Rafinamentul vestimentar. Pe care nu-l găseşti, de pildă, pe străzile New Yorkului, un alt loc după care ne potrivim ceasul când vrem să ne aşezăm „în trend”. Să arătăm fashionable, ca să fiu mai explicită. https://www.tiktok.com/@hibeattt/video/7420476539399114016?lang

=en&q=hibeattt&t=1727863859514

EVENIMENT. Am găsit cuvântul deceniului în România. Nu „reformă”, nu „schimbare” şi alte vorbe goale. Cuvântul este e-ve-ni-ment. Toată lumea organizează sau participă la evenimente. N-ai eveniment, nu exişti. Ies candidaţii să mai facă şi ei o baie de mulţime, stafful zice: am bifat încă un eveniment. Îţi naşte nevasta? Un eveniment fericit. Se ciocnesc doi şmecheri cu maşini de fiţe? Un eveniment rutier. Se păruiesc starletele la Loft? Eveniment monden. Cuvântul ăsta a devenit cel mai puternic euforizant. Până şi moartea e mai zglobie prezentată ca un… eveniment tragic.

Foto: Captură Youtube

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News