Un bărbat a parcat mașina sub Arcul de Triumf și a dirijat circulația timp de 10 minute pentru a decongestiona intersecția. El a menționat că ar fi fost necesari doi oameni pentru a dirija traficul. Înainte de a începe, șoferul a sunat la Brigada Rutieră. Polițiștii i-au spus că vor trimite un echipaj, dar după câteva minute, nimeni nu sosise și șoferii din intersecție erau agitați, claxonând și înjurând.

După ce a dirijat traficul, Laurențiu a sunat din nou la Brigada Rutieră. Polițiștii i-au spus că l-au văzut pe camerele de supraveghere și l-au felicitat pentru intervenție. Un echipaj urma să ajungă în scurt timp.

Șoferul îi roagă pe ceilalți participanți la trafic, care au fost în zonă și au filmat, să-i trimită și lui imaginile.

,,Salut; azi la 13:30 toată intersecția de la Arcul de Triumf era în gridlock. Am parcat mașina sub Arc și am dirijat circulația timp de 10 minute, până am decongestionat intersecția (cât s-a putut, era nevoie de minim doi oameni care să coordoneze traficul dinspre TVR și Miorița). Am sunat înainte de a începe la Rutieră, au spus că trimit pe cineva, nu apăruse încă nimeni după cateva minute și atmosfera devenise foarte încărcată – toata lumea doar claxona și se înjurau – așa încât m-am hotărât să dirijez eu. La final am sunat din nou la ei, au spus că au văzut toată acțiunea pe camere și m-au felicitat pentru intervenție, echipajul urma să apară imediat. Dacă s-a nimerit cineva prin zonă care să filmeze mi-ar plăcea să îmi trimită filmarea. Cei de la Rutieră, din motive evidente, nu mi-o vor pune la dispoziție și nici nu vreau sa încerc sa le-o cer, a transmis Laurențiu pe grupul de Facebook „Info Trafic Bucuresti si Ilfov”.

