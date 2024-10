Povestea de dragoste dintre Diana Enache, prezentatoarea TV de la Prima, și Ionuț Vîntu, fiul miliardarului Sorin Ovidiu Vîntu, ar fi ajuns la final, conform unor surse apropiate cuplului. Cei doi ar fi decis să se despartă după doar un an de la nașterea fiicei lor, Ilinca Maria Vîntu. Diana, în vârstă de 27 de ani, a fost deschisă cu privire la relația lor, vorbind adesea despre fericirea și implicarea lui Ionuț în viața de familie.

Totuși, în ultimele luni, tensiunile în cuplu ar fi crescut, iar despărțirea a devenit inevitabilă. Deși cuplul părea fericit și unit în public, surse apropiate au dezvăluit că presiunea vieții personale și a celebrității și-ar fi pus amprenta asupra relației.

Cu toate acestea, Diana Enache a negat zvonurile despre despărțire și a evitat să facă declarații publice pe acest subiect, păstrând discreția în emisiunile sale. Mai mult, fanii au observat lipsa fotografiilor cu Ionuț de pe contul de Instagram al Dianei, iar acest detaliu a stârnit și mai multe speculații. Cu toate acestea, Diana a evitat să ofere prea multe detalii și a ales să păstreze discreția.

„Nimic mai neadevărat! Chiar acum suntem în vacanță. Vă mulțumesc!”, a spus Diana Enache pentru iamicon.ro.

Cum e relația Dianei Enache cu Ionuț, băiatul lui Sorin Ovidiu Vîntu, de când au devenit părinți

Prezentatoare și cântăreață, Diana Enache e fiica lui Adrian Enache. Pe plan personal, ea are o relație de cinci ani de zile cu Ionuț Vîntu, cu care nu e căsătorită. Cei doi au și devenit părinți în urmă cu un an de zile, atunci a venit pe lume Ilinca Maria Vîntu.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Diana Enache a făcut dezvăluiri despre viața de mamă. „E frumos, dar este greu! Dar dacă ai ajutor este super ok. Maria Ilinca o cheamă și are un an și trei zile. Și anul acesta a trecut ca vântul și ca gândul, foarte foarte repede.

A trecut foarte repede, într-adevăr, dar ne bucurăm de fiecare moment. Nu o afișez așa în mediul online, nu îmi place, dar în weekendul acesta i-am făcut ziua, i-am tăiat moțul, cum se face la noi, în Moldova, la noi și la fete se taie moțul, se rupe turta, am ținut cont de toate aspectele. Să vedem ce o să se întâmple mai departe. Hai, întreabă-mă când îl fac pe următorul!

Parcă sunt în vrie, dacă nu le fac acum când să le mai fac? Mai facem pauză, acum am scos o piesă foarte frumoasă”, a spus ea în direct, la Pro TV.

Referitor la relația de cuplu, Diana Enache a spus că totul merge bine cu Ionuț Vîntu, l-a și lăudat pe bunicul Sorin Ovidiu Vîntu pentru implicarea lui când vine vorba de nepoțică și de familie.

„Suntem de cinci ani aproape. Vezi, lucrurile merg într-o direcție bună. Și bunicul Sorin Ovidiu Vîntu se descurcă foarte bine, o iubește foarte mult pe cea mică, este foarte atașat. Nu ai cum să nu fii, e o bucurie pentru toată lumea. Lumea când aude, Vîntu, Enache, nu are nicio legătură, suntem oameni și își dai seama ce bucurie există în familie”, a mai declarat ea.

