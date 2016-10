Fiica lui Marius Țeicu, Patricia Țeicu Rădulescu, se luptă de ceva vreme cu leucemia. Fiica lui Marius Țeicu se află internată în spital de câteva luni, iar tatăl ei a făcut apel în câteva rânduri pentru ca oamenii care doresc să ajute să doneze sânge pentru ea. Acum, medicii spun că fiica lui Marius Țeicu se va însănătoși, grație transfuziilor.

Bolnava de leucemie, Patricia (39 de ani), mama a doi copii, face chimioterapie și viața ei depinde de transfuziile cu sânge grupa A2 RH pozitiv. Prietenii virtuali s-au mobilizat pentru a-i ușura suferința, iar transfuziile i-au salvat viața fiicei lui Marius Țeicu.

De când compozitorul a făcut apel public pentru a-și ajuta fiica, internată la Spitatul Fundeni, foarte mulți oameni au venit să doneze. Medicii spun acum că fiica lui Marius Țeicu are mare șanse să-și revină. ”Doamna are leucemie și face chimioterapie, un tratament foarte toxic care se face pentru a distruge tumora. (…) Chimioterapia are succes și, datorită sprijinului primit, fiica lui Marius Țeicu poate duce tratamentul la capăt. În timpul chimioterapiei, un pacient bolnav de leucemie scade foarte mult în greutate, îi cade părul, are o stare accentuată de slăbiciune și se anemiază. Chimioterapia trebuie suportată ca să omoare cancerul care e catastrofal în organism. Fiica domnului Marius Țeicu are șanse mari să-și revina”, a declarat medicul hematolog Doina Gosa, potrivit ziarulring.ro.

Medicul a mai explicat, conform aceleiași surse, cum se alege sângele administrat pacienților care au nevoie de transfuzii. ”Cunoaștem cazul dânsei și avem grijă la fel cum ne preocupă soarta fiecărui pacient. Prima condiție ca un pacient să primească sânge e ca medicii de la spitalul unde e internat să ne ceară. Grupa de sange A2 RH pozitiv e cea mai frecvent întâlnită. Automat și pacienții cu A2 si RH pozitiv sunt mai mulți. Toate grupele cu RH negativ sunt mai rare. Fiica domnului Marius Țeicu a suferit mai multe trasfuzii și oricine în situația dânsei se imunizează, pentru că sângele fiecarei persoane poate avea anuumite particularități și nu întotdeauna se aliniază una la cealaltă. De aceea, încercăm să oferim fiecărui pacient un sânge cat mai specific. Facem compatibilitatea și dam un sânge ales, adica nu trimitem orice sânge A2 RH pozitiv. Aceasta compatibilitate trebuie făcută de fiecare dată pentru că e posibil să se schimbe ulterior și dăm sânge în fenotip și compatibil. Nu sunt doar patru grupe de sânge, ci 16”, a mai spus medicul hematolog Doina Gosa.