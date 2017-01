Fiul Luminiței Anghel e rău. A lăsat un desen cu piatra funerară

Fiul Luminiței Anghel e rău, iar artista nu știe că să mai facă pentru ca David să își revină. Interpreta a povestit episoade cutremurătoare din relația lor. Tânărul a vrut să se sinucidă și și-a amenințat mama.

Fiul Luminiței Anghel pare că nu își mai poate găsi liniștea sufletească. „Am luat decizia de a pune punct acestei relatii, pana cand David se va tine cuvant in ceea ce priveste promisiunile pe care le-a facut de-a lungul timpului. Vreau să mai clarific un lucru. Copilul acesta nu a fost dat afară, ci mutat, în conditii civilizate, intr-o garsoniera foarte aproape de locuinta noastra, de locul de munca pe care i-l gasisem la momentul respectiv. A fost mutat pentru ca nu se supunea regulilor familiei noastre. Nu voia să se supune vreunei reguli. Adevarul este că nu mai era un exemplu pentru fiul meu cel mic. Din acest motiv a fost mutat din apartament.”, a spus Luminita Anghel la Kanal D.

Fiul Luminiței Anghe, crize de gelozie și episoade violente

„Amenințările cu sinuciderile care erau repetate, încă din clasa a cincea. Mereu lăsa un desen cu piatra funerara si cu numele lui pe ea. Am fost la psihologi, dar n-am luat în seama. Crizele lui nu erau legate de faptul ca m-am casatorit si pentru ca am facut un copil, ci pentru ca îi interziceam lucruri. Accesele lui de furie am încercat sa le acopar, dar exista martori care pot spune ca am pus detectivi pe urmele lui pentru ca nu stiam despre el nimic. Îmi tremura inima când vedeam ca iesea sa plimbe cainele și nu se întorcea până târziu.”, a mai marturisit Luminita despre fiul ei.

Cosmarul dintre Luminita Anghel și David este unul vechi. „Și-a spart geamul din cameră, se lovea cu rigla peste maini, pentru a se rani, și-a spart dulapul, dar a facut aceste lucruri in perioada in care lumea spunea ca aceasta atitudine este normala, întrucât mă căsătorisem. Dar nu era asa, pentru că el l-a acceptat pe sotul meu. Diferentele au fost facute pentru ca n-a mai putut fi suportata rebeliunea. Nu-mi amintesc ca l-am prins mirosind a alcool. Am încetat sa cred ca-mi va spune „iarta-ma”. N-am mai vorbit cu el de la Craciun, pentru ca el a promis ca se va schimba, dar nu a facut nimic”, a mai spus Luminita Anghel.