Tania Budi a slăbit mult. Cum arată vedeta la 48 de ani

Tania Budi are 48 de ani și un corp perfect. În ultima perioadă vedeta a slăbit în ultimul hal, iar dovada stă în cea mai recentă imagine cu aceasta postată pe contul de socializare.

Tania Budi arată mai bine ca niciodată. Chiar dacă se apropie de 50 de ani, blonda se menține în formă cu mult sport și o alimentație sănătoasă. Tania se bucură de un fizic demn de invidiat pentru care muncește mult să-l întrețină. Atunci când iese pe plajă, Tania Budi face ravagii, iar toți cei prezenți în jurul ei abia dacă își pot lua ochii de la trupul tras ca prin inel.

Tania Budi face kilometri întregi pe jos

Recent, vedeta povestea că gena o ajută pentru a arăta așa, dar și că muncește mult. An de an, după încheierea sezonului estival, Tania se mută la București și se dedică în totalitate siluetei sale. Până la prima ninsoare, vedeta TV iese în parc cu câinii și, pe ghetele de Kangoo Jumps, face kilometri întregi pe jos. În plus, metoda cea mai eficientă prin care Tania reușește să arate impecabil este sexul. Budi le-a povestit apropiaților că sexul o ajută la arderea caloriilor și că are un efect foarte bun asupra organismului ei.