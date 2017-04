Cod portocaliu de ninsori la munte. Meteorologii au emis o avertizare meteo de ninsori abundente în zonele montate, valabilă de miercuri, 19 aprilie. România va fi traversată de un ciclon, care va determină o răcire accentuată și ninsori abundente.

UPDATE 11:05: E zăpadă ca-n decembrie pe Transalpina, în județul Gorj. Pe DN67C, supranumit și „drumul regilor”, stratul de zăpadă a depășit 10 centimetri, după ce a nins încă din noaptea de luni spre marți.

Pentru că ninge viscolit, drumarii au împrăștiat, miercuri, câteva tone de material derapant pe mai multe drumuri naționale, mai ales în zona montană unde ninge viscolit.

„Ninge pe Godeanu, unde noi avem 2 utilaje și un încărcător; se acționează cu lamă și material antiderapant. La Rânca este și vânt puternic și ninge; acolo avem două unimoguri și un încărcător și acționăm și cu material antiderapant. Pe DN 7A, între Petroșani și Obârșia Lotrului, avem tot două unimoguri și pe Defileul Jiului avem un ATB cu material antiderapant. În plus, vreau să subliniez că la Rânca este prezent și domnul Bogdan Bratu, directorul DRDP Craiova. Situația este sub control, chiar dacă se anunță în continuare ninsori și viscol”, a declarat, pentru Gorjeanul, Ion Tudor – șeful Secției Drumuri Naționale Târgu-Jiu.

Conducerea Secției Târgu Jiu a Drumurilor Naționale îi avertizează pe șoferi că nu urce la Rânca decât dacă au mașinile echipate cu anvelope de iarnă.

E cod portocaliu de ninsori la munte. Mai mulți turiști, blocați din cauza viscolului năprasnic în Bucegi

De acest sfat nu au ținut șase turiști, care au fost suprinși de ninsoarea abundentă în apropierea Lacului Bolboci, în județul Dâmbovița, scrie reporterpenet.ro. Oamenii au rămas blocați în zona muntelui Blana și au cerut ajutorul salvamontiștilor.

„La faţa locului au fost găsite 6 persoane aflate în 3 autoturisme ce erau echipate necorespunzător condiţiilor de iarnă. Turiştii au fost escortaţi în siguranţă până în apropierea Barajului Lacului Bolboci”, spun salvamontiștii.

Din cauza ninsorii și a viscolului, mai mulți brazi au fost doborâți din cauza vântului puternic pe drumul ce leagă Platoul Padina de zona Peştera. Doi salvatori montani au fost mobilizați pentru a debloca DJ 714.

Zonele montante din România sunt sub cod portocaliu de ninsoare, începând e azi, de la ora 9, și până vineri, la ora 10. Un ciclon care va traversa țara noastră va determina o răcire accentuată și ninsori abundente, la mijlocul lunii aprilie.

Miercuri dimineață, meteorologii au emis o atenționare nowcasting de cod portocaliu, pentru județul Sibiu. Astfel, până la ora 14:30, vor fi intensificări ale vântului care vor atinge și depăși la rafală 110 km/h și viscol.

Poliția Română este pregătită să intervină și a anunțat că mobilizează 1.700 de poliţişti rutieri pe arterele de circulaţie din zonele vizate de vreme rea. De asemenea, 300 de jandarmi montani sunt pregătiţi să acţioneze zilnic pentru a acorda ajutor celor aflați în dificultate sau pentru a interveni în orice situaţie ce necesită o intervenţie rapidă de salvare, informează Ministerul Afacerilor Interne.

De asemenea, peste 2.000 de pompieri cu 400 de mijloace tehnice sunt pregătiţi să intervină în sprijinul populaţiei şi autorităţilor publice locale, în contextul condiţiilor meteorologice grele anunţate de meteorologi, informează un comunicat de presă al IGSU.

IGSU precizează că la nivelul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă se vor activa grupele operative şi centrele judeţene de coordonare şi conducere a intervenţiei, dacă situaţia din teren o va impune.

Ce spun climatologii despre vremea neobișnuită din România

„Am am mai avut episoade reci în aprilie în anii 1996 şi 1997, când a nins inclusiv în Bucureşti. Acum însă, avem o alternaţă neobişnuită între perioadele excesiv de calde, cum a fost în martie şi cele excesiv de reci, cum avem în aprilie. Astfel, luna trecută a fost a doua cea mai călduroasă lună martie din intervalul meteorologic de măsurare1981 – 2010. După această lună, iată că vine dintr-o dată un episod foarte rece. Aceste treceri bruşte, contraste meteorologice violente într-un interval relativ scurt, ne arată că în acest moment există prea multă energie în sistemul climatic global care este transportată pe diferite canale. Am mai avut frig în aprilie, dar nu am avut alternanţe aşa de violente”, ne-a spus Roxana Bojariu, climatolog în cadrul Administraţia Naţională de Meteorologie.

Cod portocaliu de ninsori la munte

Miercuri, în intervalul 9-18, în zona înaltă a Carpaţilor Meridionali şi a Munţilor Banatului, va ninge abundent, iar vântul va sufla tare, cu peste 80…100 km/h, viscolind puternic zăpada şi reducând vizibilitatea sub 50 m.

De asemenea, de miercuri, ora 18, până vineri, ora 10, în Carpaţii Meridionali şi Orientali, va ninge abundent, se va depune strat consistent de zăpadă, iar vântul va avea intensificări cu rafale de 60…70 km/h şi peste 80…90 km/h, pe creste, viscolind puternic ninsoarea şi reducând vizibilitatea.

Cod galben de ninsori la munte

Începând de miercuri noapte, de la ora 4 și până la ora 18, precipitaţiile vor cuprinde jumătatea de sud-vest a teritoriului şi cea mai mare parte a zonei de munte. În Banat, Oltenia, vestul şi nord-vestul Munteniei va ploua, iar în zona montană vor fi mai ales ninsori. Cantităţile de apă vor depăşi 20…25 l/mp şi izolat 40 l/mp. Vântul se va intensifica în cea mai mare parte a ţării şi local, îndeosebi în regiunile sudice şi centrale, viteza la rafală va depăşi 50…55 km/h.

La munte, cu precădere la altitudini de peste 1400 m se va depune strat nou de zăpadă, iar vântul va avea intensificări cu rafale de peste 60…70 km/h, viscolind ninsoarea.

De asemenea, de miercuri, ora 18, până vineri, ora 10, temporar vor fi precipitaţii mai ales în sudul, centrul şi estul teritoriului, iar în după-amiaza zilei de joi (20 aprilie) şi în noaptea de joi spre vineri (20/21 aprilie), aria acestora se va restrânge către est. În aceste zone, cantităţile de apă vor depăşi 25 l/mp şi pe arii restrânse, îndeosebi în zona Carpaţilor Meridionali şi Orientali, 50…60 l/mp.

La munte va continua să ningă şi se va depune strat de zăpadă. În restul ţării va ploua, iar începând din noaptea de miercuri spre joi (19/20 aprilie), în Moldova şi pe arii mai restrânse în Maramureş, Transilvania şi trecător în zona deluroasă din sud se vor semnala precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Vântul va avea intensificări temporare îndeosebi în regiunile estice şi sud-estice, unde vitezele la rafală vor atinge 50…60 km/h.