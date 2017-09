După ce și-a petrecut întreaga viață în bătăi și umilințe prin centrele de plasament din România, acum, la 22 de ani, Tiberiu Antipa vrea să ofere o rază de lumină copiilor care au aceeași soartă cu a lui. Așa că se ambiționează an de an să ofere micuților câteva zile de soare la malul mării. De acest premiu se bucură numai cei care au luat note mari la școală și au fost premiați. Este orfanul care a devenit tată pentru sute de copii din abandonați sau care fac parte din familii defavorizate.

„Eu cred că acești copii trebuie stimulați, mai ales că au depus efort să termine cu brio școala, acesta fiind un premiu pentru ei. Aducându-i la mare sau la munte pentru trei zile, uită de viața urâtă pe care o au de zi cu zi”, a declarat pentru Libertatea, Tiberiu Antipa.

Acum după ce s-a dus valul de turiști avizi de soare și nisip fierbinte, Tibi a reușit să strângă, cu greu, destui bani cât să aducă la mare, pentru prima oară, mai mulți copii. „Acum în tabără la Eforie suntem 22 de persoane, 18 copii cu 4 însoțitori. Dificultățile sunt foarte mari pentru că trebuie să tragi de oameni să doneze bani. Sunt suspicioși, deși eu le trimit facturile pentru a vedea că nu mint și să fie totul transparent”, ne spune Tibi.

Oamenii nu ajută decât în anumite condiții

Pe lângă faptul că românii sunt foarte strânși la pungă, atunci când ajută o fac în condiții destul de stricte. „Oamenii sunt foarte suspiicioși pentru că au mai întânit ONG-uri care i-au păcălit, iar pentru mine ca persoană este foarte greu să le câștig încrederea. Trebuie să-i țin foarte aproape, mai ales dacă vorbim de persoane fizice pentru că trebuie să ai mare grijă și o finețe față de ei”, povestește Tiberiu.

Cu toate acestea, tânărul s-a călit de-a lungul anilor de când organizează astfel de tabere și evenimente. Știe cui să ceară și cum să pună problema. Și este și destul de încăpățânat, mai ales când știe că face totul pentru o cauză nobilă.

„Anul acesta am avut diferite proiecte, am avut conferințe unde am adus speakeri copii care au crescut în casele de copiii și au povestit în fața elevilor poveștile lor de viață. Am vrut să le arătăm că și copii din centrele de plasament pot reuși în viață. Numai că aceștia nu pot reuși dacă nu sunt și puțin sprijiniți din afară”, ne-a declarat tânărul.

Rechizite și cadouri

De la 18 ani organizează evenimente și alte activități și proiecte menite să aducă o rază de lumină pentru copiii din centre sau din familii defavorizate, bătrâni, toate categoriile sociale.

„Avem proiecte, acum după tabăra asta vrem să pune pozele pe Facebook pentru a le arăta oamenilor că am reușit. Apoi, începem campania „rechizitele copiilor”, prin care vom da copiilor din familiile defavorizate din sate și din București, ghiozdane cu rechizite pentru ca ei să poată începe școala, așa cum ar trebui să o înceapă fiecare copil cu familie”, ne spune Tibi.

Apoi, mai are proiectul de Crăciun, cu care vrea să-l depășească în amploare pe cel de anul trecut în care a dat cadouri pentru 300 de copii. „Vrem să ajungem să dăm la 600 de copii cadouri, dar pentru asta avem nevoie de sprijinul oamenilor și al companiilor. Oamenii sunt foarte reticenți. Pentru ei ar fi mai usor dacă ar dona pentru un copil mic, dacă ar fi numai copii mici într-o tabără donațiile ar merge mai repede. Dar eu nu merg pe premisa asta, să iau numai copii mici, pentru că și cei mari au nevoie de recreere, de alte distracții față de cele pe care le au zi de zi, de alt mediu”, a mai afirmat tânărul.

Totul se desfășoară prin asociația sa T.I.B.E.R.I.U.S., iar scopul scopul acestor tabere este de a cunoaște alți oameni și de a lega prietenii, dar mai ales de a se forma ca o echipă. Copii care au vârste între 6 și 18 ani, și-au văzut îndeplinit anul acesta unul dintre visuri.

„Eu zic că nu este nimic imposibil. Dacă cineva își dorește să ajungă cineva trebuie să depună mult efort și muncă”, conchide Tibi.