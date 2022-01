Chiar dacă multe dintre edițiile sale TV au inclus și scandaluri sau certuri, Dan Capatos susține că s-a încadrat „în legile țării noastre și ale bunului simț”, pe care „de multe ori le-a încălcat și pentru care există CNA (Consiliul Naţional al Audiovizualului)”: „eu și nicio altă televiziune comercială nu avem trecută menirea de a educa sau de a îndruma, în fișa postului. Acolo scrie că este un post de entertainment, de divertisment, indiferent cum se înțelege asta. (…) Privind așa lucrurile, nu mă simt deloc vinovat cu nimic”, a lămurit prezentatorul TV la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de YouTube Happyfish „Aproximativ discuții”, cu Gojira.

Dan Capatos: „Am adus cocleala și tâmpenia în mainstream”

Celebrul realizator a mers de fiecare dată pe trendul vremurilor. Prioritatea sa a fost să se distreze, dar și să-i facă pe fani „să râdă înainte de culcare”. Despre Dan Diaconescu, prezentatorul TV spune că a fost principala concurență.

„Nu am nășit pe nimeni dintre invitați, nu am devenit finul nimănui. Mi-am păstrat libertatea de a mă distra, de a spune toate tâmpeniile, de a nu respecta legile CNA-ului, nu am avut altă dorință decât să-i fac pe oameni să râdă înainte de culcare. Am adus cocleala și tâmpenia în mainstream. Normal că toate excesele alea pe care le făceam eu atunci mi-au fost cumva retezate, dar niciodată nu mi-au zis nici șefii, nici patronii să nu mai fac asta. Nu mi-a sunat o dată telefonul de la nimeni. Cu patronul m-am întâlnit o singură dată, la botez, că s-a nimerit. (…) Când am început televiziunea, Dan Diaconescu a fost principalul concurent, care, culmea, a reușit să mă ajute să ies din impas pentru că ne turtea cu Elodia”, a continuat Capatos la podcast.

Dan Capatos, despre posturile de televiziune de la noi

„Am aflat că 40% dintre tineri până la o vârstă destul de înaintată, sunt analfabeți funcțional. Citesc și nu înțeleg ce citesc. Asta e groaznic, nu că e grav. Procentul este uriaș, de oameni care citesc un ziar sau o carte și ei înțeleg pe dos sau nu înțeleg nimic. Cred că, de fapt, pentru foarte mulți dintre noi, șuvoiul ăsta de informație e degeaba. O citesc, nu o înțeleg, nu o filtrează prin filtrul mental propriu sau dacă fac asta, iese pe dos. Nu sunt un om foarte inteligent, dar mă sperie de câtă prostie mă înconjoară. Din punctul meu de vedere, nu mai există jurnalism în România. Facultatea de Jurnalism în România, la filmul care se prezintă jurnalismul în România acum, e degeaba. Jurnalismul la noi, cel puțin la nivel de televiziuni de știri, are o puternică tentă pro stânga, pro dreapta”, a mai povestit Capatos la podcast.

