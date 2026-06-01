Dr. Jeremy London a explicat că expresia folosită este menită să atragă atenția asupra riscurilor asociate acestor băuturi.

Dr. Jeremy London deține certificare în chirurgie generală, chirurgie vasculară și chirurgie toracică și împărtășește frecvent sfaturi prin intermediul rețelelor sociale și al interviurilor.

Dr. Jeremy London atrage atenția asupra pericolelor consumului de băuturi carbogazoase, numindu-le „moarte lichidă”.

Potrivit acestuia, aceste băuturi reprezintă o amenințare serioasă la adresa sănătății inimii. „Pur și simplu, nu le consumați. Subiect închis”, a declarat medicul.

„Aceste băuturi sunt o adevărată problemă pentru societatea noastră”, a insistat el. Într-un interviu acordat programului Today, chirurgul a detaliat motivele pentru care a folosit termenul de „moarte lichidă” pentru a descrie băuturile carbogazoase.

Am vrut să atrag atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă acestea. Expresia este puternică, dar adecvată.

Acesta a explicat că băuturile carbogazoase sunt o sursă majoră de zahăr ascuns, iar consumul excesiv al acestora poate duce la obezitate, boli cardiovasculare și alte afecțiuni grave.

„Nu doar zahărul este nociv, ci și aditivii precum coloranții, aromele artificiale sau conservanții”

Nu doar dr. London avertizează asupra riscurilor. În cadrul podcastului Zoe, dr. William Li a susținut că „studiile arată clar legătura dintre consumul ridicat al băuturilor acidulate și riscul de boli metabolice, cardiovasculare și chiar cancer.

Li a menționat, de asemenea, că nu doar zahărul este nociv, ci și aditivii precum coloranții, aromele artificiale sau conservanții.

„Problema constă în consumul constant pe termen lung, nu în ocazii izolate”, a precizat acesta.

Conform Serviciului Național de Sănătate al Marii Britanii (NHS), copiii ar trebui să evite complet băuturile dulci carbogazoase și sucurile îndulcite artificial, din cauza riscului de apariție a cariilor și obezității.

În schimb, NHS recomandă consumul de apă sau băuturi fără zahăr adăugat.

Experții sunt unanimi: pentru a proteja sănătatea inimii și a întregului organism, este esențial să renunțați la băuturile carbogazoase în favoarea apei sau a băuturilor neîndulcite.

Potrivit dr. London, „80% din controlul greutății se bazează pe dietă și doar 20% pe activitatea fizică”.

Alegerea unui stil de viață sănătos începe cu decizii conștiente privind alimentația, iar reducerea consumului de produse procesate și băuturi îndulcite este crucială pentru prevenirea afecțiunilor grave.

Într-o postare pe Instagram, dr. London a enumerat patru obiceiuri pe care le evită pentru a-și proteja sănătatea:

fumatul,

consumul de alcool,

alimentele bogate în carbohidrați rafinați precum pâinea și pastele,

băuturile carbogazoase.

„Alcoolul este toxic pentru fiecare celulă din corpul tău. Corpul tău, regulile tale, tu decizi singur. Pentru mine personal, eliminarea alcoolului din viața mea a fost probabil una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat ca adult”, a declarat dr. London.

