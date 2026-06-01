Achitarea sumei de 100.000 de euro a fost făcută după ce un executor judecătoresc a pus sechestru pe toate bunurile instituției. Întârzierea cu care s-a făcut plata banilor a atras și majorări totale în valoare de peste 140.000 de euro, reprezentând dobânda legală și actualizarea cu indicele de inflație. 

Reprezentanții instituției încearcă acum să recupereze cei 100.000 de euro (497.590 de lei) de la persoanele condamnate în 2014, din care cinci au fost angajate ale DAGSPC Ilfov la momentul comiterii infracțiunilor. De asemenea, a fost contestată în instanță și suma reprezentând majorările corespunzătoare perioadei de peste 10 ani în care nu a fost pusă în aplicarea hotărârea definitivă. Întreaga situație a fost descoperită urmare a unui audit financiar derulat de Camera de Conturi Ilfov.

Șapte persoane condamnate

În iunie 2014, asistenta maternală Fănica Grădinaru era condamnată la 14 ani de închisoare după ce a exercitat acte de cruzime asupra unei fete și a unui băiat pe care-i avea în îngrijire. Autoritățile au descoperit că femeia i-a băgat pe copii cu capul în vasul de toaletă, după care a tras apa, i-a lovit în cap cu diferite obiecte, i-a scufundat în cadă, ţinându-i capul sub apă și i-a expus noaptea la temperaturi scăzute, dezbrăcați, afară. În plus, pe fetiță a lovit-o pe tot corpul cu o bâtă de lemn, a opărit-o, a tăiat-o în zonele intime, precum şi la braţul stâng, leziuni pe care le-a tratat într-un mod superficial, favorizând infectarea acestora.

La faptele femeii a asistat și soțul acesteia, care nu a făcut nimic pentru a o împiedica. Copiii, care aveau la momentul descoperirii situației șocante 6, respectiv 9 ani, au fost torturați timp de doi ani, în perioada octombrie 2007 – decembrie 2009. În acelaşi dosar au fost condamnaţi şi Mitică Grădinaru (soţul asistentei) – 3 ani închisoare, Marinela Constantin (asistentă socială) – 3 ani cu suspendare, Ana Moise (asistentă socială) – 2 ani cu suspendare, Viorica Pandele (asistentă socială) – 3 ani cu suspendare, Maria Popescu (psiholog) – 3 ani cu suspendare, iar un medic de familie a fost obligat la plata unei amenzi penale de 5.000 de lei. De asemenea, persoanele condamnate, în solidar cu DGASPC Ilfov, au fost obligate să plătească daune morale de 100.000 către victima fetiță de 8 ani și 25.000 de euro către victima băiat.

Sechestru pe toate bunurile DGASPC Ilfov

„Deşi hotărârea era executorie de la data rămânerii definitive, respectiv de la data de 11.06.2014, entitatea (DGASPC Ilfov – n. red.) nu a iniţiat demersurile necesare punerii în executare, respectiv: nu a întocmit referatul de punere în executare; nu a emis şi nu a transmis dispoziţiile către compartimentele responsabile; nu a demarat procedurile administrative de recuperare/plată. 

Ca urmare a refuzului de achitare a debitului inițial de 100.000 euro, a fost dispus de către executorul judecătoresc efectuarea a două rapoarte de expertiză contabilă prin care a fost stabilit un debit total de 240.739,43 euro din care 100.000 euro debit inițial, 57.260 de euro actualizarea debitului cu indicele de inflaţie şi 83.479,43 euro dobânda legală actualizată calculată prin aplicarea indicelui preţului de consum. Astfel, achitarea cu întârziere a debitului de 100.000 euro stabilit prin sentinţele penale menţionate mai sus a condus la majorarea sumelor datorate cu 140.739,43 euro”, se precizează în raportul întocmit de auditorii de la Camera de Conturi, publicat pe 14 mai 2026.

Punerea în executare a sentinţei s-a realizat doar ulterior admiterii de către instanţă a cererii de încuviinţare a executării silite. „Acest aspect reprezintă o neconformitate majoră vizavi de obligaţiile legale ale instituţiei. Menţionăm faptul că a fost instituit inclusiv sechestru asigurător de către executorul judecătoresc asupra bunurilor mobile şi imobile ale entităţii auditate. În aceste condiţii, între DGASPC Ilfov şi partea vătămată a fost încheiat un acord prin care s-a convenit plata parţială a sumei de 497.590 lei, echivalentul debitului inițial de 100.000 euro, suspendarea executării silite inclusiv ridicarea sechestrului asigurător instituit asupra bunurilor.
Suma de 497.590 lei a fost plătită la data de 17.12.2024. Pentru recuperarea acestei sume, DGASPC Ilfov s-a îndreptat împotriva celor şase persoane vinovate cu acţiune în regres, acţiune înregistrată la Tribunalul Ilfov în 27.08.2025”, se mai precizează în document.

Risc ca acțiunea în regres să nu fie admisă de instanță

Auditorii care au verificat modul cum s-au cheltuit banii publici în perioada 2024-2025 susțin că, dacă instituția ar fi efectuat plata de 100.000 de euro, imediat după pronunţarea sentinţei penale definitive, nu făcea altceva decât să avanseze în locul celor șase persoane vinovate despăgubirile pe care acestea datorau victimei, ulterior, având drept de regres pentru recuperarea sumelor plătite. 

„Rezultatul nepunerii în executare a sentinţei și al neaplicării legislaţiei incidente, respectiv efectuarea cu întârziere a plăţii sumei de 497.590 lei, contravaloarea a 100.000 de euro, cu titlu de daune morale au condus atât la majorarea considerabilă a sumelor datorate, cât şi la apariţia riscului ca acţiunea în regres formulată în anul 2025 să nu fie admisă de instanţele de judecată, având în vedere momentul tardiv al introducerii acesteia”, se afirmă în raportul de audit financiar.

Camera de Conturi a recomandat DGASPC Ilfov să monitorizeze cele patru dosare civile aflate pe rolul instanțelor, iar în situația în care din soluţiile pronunţate rezultă obligaţii suplimentare (daune morale, cheltuieli de judecată etc.), instituția are obligaţia de a asigura achitarea acestora din buget, în condiţiile legii. 

„Entitatea va dispune măsurile legale necesare în vederea iniţierii procedurilor de stabilire şi recuperare a prejudiciilor, precum şi de atragerea răspunderii patrimoniale a persoanelor vinovate de producerea acestora, urmând să informeze ordonatorul principal de credite (Consiliul Judeţean Ilfov) şi Curtea de Conturi cu privire la sumele stabilite şi măsurile întreprinse”, au mai afirmat auditorii, care au impus și elaborarea şi implementarea unei proceduri operaţionale privind evidenţa, monitorizarea şi urmărirea executării hotărârilor judecătoreşti definitive.

A doua victimă a asistentei maternale de la DGASPC Ilfov, băiatul care avea 9 ani în 2010, nu și-a primit niciodată suma de 25.000 de euro. Judecătoria Buftea a constatat, în 2024, că procedura de executare a fost demarată după expirarea termenului legal, respectiv luna august 2022. Prin urmare, a fost admisă o contestație la executare formulată de instituția cu sediul în orașul Voluntari, care a scăpat, astfel, de achitarea sumei de peste 125.000 de lei.

