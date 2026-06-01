Experții atrag atenția asupra unor greșeli frecvente care afectează calitatea somnului, ducând la treziri nocturne și oboseală constantă.

Alcoolul și cafeaua târzie

Consumul de alcool seara, deși poate ajuta inițial la adormire, poate fragmenta somnul, avertizează Oliver Goble, expert al companiei Supply Life.

„Alcoolul face somnul mai superficial și crește riscul trezirilor nocturne prin deshidratare”, explică specialistul.

Cafeina, mai ales după-amiaza, este un alt factor care perturbă odihna. Chiar și o ceașcă de cafea sau o băutură energizantă consumată după prânz poate rămâne în organism ore întregi, interferând cu somnul.

Cina târzie și consecințele stresului

Un alt obicei dăunător este consumul de mese consistente înainte de culcare. Acest lucru forțează organismul să digere mâncarea pe timpul nopții, afectând calitatea somnului.

Goble subliniază că mesele târzii pot provoca reflux gastric și disconfort abdominal, împiedicând odihna profundă.

Stresul este însă una dintre principalele cauze ale insomniei. Conform Sleep Foundation, stresul cronic menține corpul într-o stare de alertă nocturnă, iar nivelurile ridicate de cortizol împiedică intrarea în fazele profunde ale somnului.

„Tehnicile de respirație profundă și meditația pot fi utile înainte de culcare”, recomandă specialiștii.

Alimentația influențează somnul

Alimentația zilnică joacă, de asemenea, un rol crucial în calitatea somnului. Pe lângă alimentele cunoscute pentru proprietățile lor de a induce somnul, cum ar fi cireșele sau carnea de curcan, există și alte opțiuni mai puțin evidente, dar la fel de eficiente.

Alegerea alimentelor potrivite poate ajuta corpul să se relaxeze și să intre mai ușor în starea de somn profund.



