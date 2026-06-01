Cod galben în 30 de județe

O atenţionare cod galben este valabilă de luni, de la ora 12.00, până marţi, la ora 10.00, aceasta vizând instabilitate atmosferică accentuată, cantităţi de apă însemnate.

„Începând din a doua parte a zilei de luni (1 iunie) şi până marţi dimineaţa (2 iunie) în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei şi al Dobrogei şi sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii şi căderi de grindină.

Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantităţi de apă de 15-25 l/mp şi pe spaţii mici, de 40-50 l/mp”, a transmis, duminică, Administrația Națională de Meteorologie.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi, pe arii restrânse, şi în restul ţării.

Harta județelor afectate de codul galben de ploi, grindină și vijelii, valabil luni și marți. Sursa foto: ANM

Codul galben este valabil în judeţele Alba, Argeş, Arad, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Braşov, Buzău, Cluj, Caraş-Severin, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Gorj, Galaţi, Hunedoara, Harghita, Mehedinţi, Maramureş, Mureş, Olt, Prahova, Sibiu, Sălaj, Satu Mare, Tulcea, Timiş, Vâlcea şi Vrancea.

Ploi și în București

În zona municipiului Bucureşti, luni, vremea va deveni în general instabilă, conform specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie.

Mai ales după-amiaza şi noaptea, vor fi înnorări temporar accentuate şi perioade cu averse, însoţite de descărcări electrice şi de intensificări de scurtă durată ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă pot fi însemnate şi vor fi condiţii de grindină. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 15… 16 grade Celsius.

