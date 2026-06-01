Deși astfel de evenimente pot fi, în mod normal, excluse din polițele standard de locuință, atunci când sunt legate de efectele unui conflict armat, reprezentanții companiei de asigurări au declarat că este vorba despre o situație „excepțională și fără precedent”.

Apartamentul lovit de dronă era asigurat printr-o poliță facultativă

Generali România a transmis că apartamentul cel mai grav afectat de drona care a lovit blocul din Galați era asigurat printr-o poliță facultativă de locuință. Reprezentanții companiei au precizat că au contactat încă din prima zi clienții care ar fi putut suferi pagube după incidentul de la Galați și au stabilit împreună cu aceștia modalitățile de sprijin.

Compania nu a anunțat public suma care va fi plătită proprietarului. În comunicatul transmis public, Generali a arătat că o dronă militară căzută peste o locuință se află, de regulă, în zona riscurilor excluse din asigurările standard de locuință, pentru că poate fi asociat efectelor unui conflict armat. Cu toate acestea, compania a decis să acorde despăgubirea pentru apartamentul cel mai grav afectat.

Dronă rusească, prăbușită în Galați: explozie și incendiu la un bloc cu zece etaje

Incidentul a avut loc în noaptea de 29 spre 30 mai, când o dronă a lovit un bloc de locuințe din Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și de un incendiu într-un apartament de la etajul 10 al imobilului. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că drona era rusească, de tip Geran 2. Aceste drone sunt construite de Rusia pe baza modelului iranian Shahed.

Și preşedintele Nicuşor Dan a confirmat, duminică, faptul că drona care s-a prăbuşit joi noapte la Galaţi este de origine rusească și a făcut publice dovezile tehnice, subliniind că România nu va trece cu vederea incidentele care pun în pericol viaţa cetăţenilor săi.

MApN a transmis și că drona avea încărcătură de luptă de tip High-Explosive, de 30 de kilograme, care a explodat la impact. Două persoane, mamă și fiu, aflate în apartamentul afectat, au fost rănite ușor și transportate la spital, potrivit Adevărul.

Guvernul dă ajutoare de până la 25.000 de lei

Separat de despăgubirea de la Generali, Guvernul a aprobat ajutoare de urgență pentru persoanele ale căror locuințe au fost afectate de explozia dronei.

Familiile sau persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție mai mică de 25% vor primi 10.000 de lei. Cele ale căror locuințe au fost afectate în proporție mai mare de 25% vor primi 25.000 de lei. Cuantumul ajutorului se stabilește pe baza evaluărilor făcute de comisia constituită prin ordin al prefectului.

Aceste ajutoare sunt diferite de despăgubirea acordată prin polița facultativă. În cazul apartamentului cel mai grav afectat, Generali a anunțat că a început procesul de despăgubire, dar nu a comunicat valoarea sumei.

Ce acoperă, de fapt, o asigurare facultativă de locuință

Cazul de la Galați a readus în discuție un lucru pe care mulți proprietari îl află abia după un incident: diferența dintre asigurarea obligatorie și cea facultativă de locuință.

În România, potrivit ASF , proprietarii pot avea două tipuri de asigurări pentru locuință. Prima este polița obligatorie PAD, care acoperă doar trei riscuri majore, precum cutremur, inundații și alunecări de teren. Sumele despăgubite sunt limitate și depind de tipul locuinței.

Separat, există asigurarea facultativă de locuință, precum cea avută de proprietarul apartamentului afectat la Galați. Aceasta poate acoperi o gamă mult mai largă de riscuri, în funcție de contract: incendii, explozii, furtuni, grindină, avarii produse de instalații, inundații provocate de vecini, scurtcircuite, furt sau distrugerea bunurilor din casă.

În unele cazuri, polițele pot include și răspundere civilă față de vecini, dacă, de exemplu, o inundație produsă în apartament afectează alte locuințe.

Cât costă și cum se obține

O asigurare facultativă de locuință se poate face prin companiile de asigurări sau prin brokeri autorizați. În general, proprietarul trebuie să prezinte actele locuinței și să declare valoarea imobilului și a bunurilor din interior.

Prețul diferă în funcție de suprafața apartamentului sau casei, zona în care se află, valoarea bunurilor și riscurile incluse în poliță. Pentru un apartament obișnuit, costul poate porni de la câteva zeci de lei pe lună și poate ajunge la câteva sute de lei pe an, în funcție de acoperire.

Specialiștii recomandă ca proprietarii să citească atent lista de excluderi din contract. Evenimentele legate de război, conflicte armate sau acte de terorism sunt, de multe ori, excluse din polițele standard. De exemplu, cea mai mare despăgubire plătită unui român, în urma unor pagube provocate de zăpadă, a depășit 30.000 de euro la începutul acestui an.

