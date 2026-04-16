Când începe noua simulare a Evaluării Naționale 2026 pentru elevii afectați de boicot. Calendarul probelor

Noua simulare a Evaluării Naționale 2026. Calendarul probelor

Ministerul Educației intenționează să modifice Ordinul nr. 6058/2025 privind organizarea Evaluării Naționale 2026, introducând posibilitatea unei sesiuni suplimentare de simulare. Aceasta se va organiza la cererea școlilor care nu au putut desfășura testările în martie.

Potrivit informațiilor publicate de Edupedu, măsura are ca scop oferirea unei șanse egale tuturor elevilor de a experimenta condițiile de examen înainte de testarea propriu-zisă.

Noua sesiune de simulare va avea loc după următorul calendar:

  • 27 aprilie 2026 – Limba și literatura română (probă scrisă)
  • 28 aprilie 2026 – Matematică (probă scrisă)
  • 29 aprilie 2026 – Limba și literatura maternă (probă scrisă)
  • 8 mai 2026 – Afișarea rezultatelor

Noua simulare a Evaluării Naționale 2026, doar în școlile care solicită organizarea

Simularea suplimentară nu va fi organizată la nivel național în mod obligatoriu, ci doar în unitățile de învățământ care solicită acest lucru. Practic, școlile care nu au putut organiza prima sesiune din martie vor decide dacă elevii lor vor participa la această etapă. Îîn total, la sesiunea din martie, au absentat din cauza boicotului profesorilor aproape 5.000 de copii.

Ministerul susține că această flexibilitate este necesară pentru a compensa situațiile excepționale și pentru a asigura pregătirea adecvată a elevilor.

Foto: Libertatea

Context: boicot și absențe masive

Decizia vine după ce simularea din martie 2026 a fost afectată de numeroase probleme:

  • Testările nu s-au desfășurat în 104 școli;
  • Aproximativ 5.200 de elevi au fost afectați de boicotul profesorilor;
  • Aproape 13.000 de elevi au absentat la proba de Matematică;
  • La Limba română au lipsit aproape 12.000 de elevi;
  • La Limba maternă au absentat 800 de elevi, iar alți 500 nu au participat din cauza boicotului.

Pe lângă problemele de organizare, rezultatele obținute de elevi au ridicat semne de întrebare. Aproape o treime dintre participanți au obținut note sub 5 atât la Limba română, cât și la Matematică.

Noua simulare reprezintă, în esență, o oportunitate pentru elevii care nu au putut participa în martie, nu au avut ocazia să se familiarizeze cu structura examenului și să-și evalueze nivelul de pregătire.

Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației. Foto: Facebook

Sorin Ion, secretar de stat: „E o premieră”

Sorin Ion, secretar de stat în MInisterul Educației, declara luna trecută că „aparent, aceste școli care n-au dorit să organizeze o simulare, pare că s-au răzgândit. Eu o iau în acest sens: am vrut sa demonstrăm ceva, dar în același timp facem și pentru copiii noștri ceea ce s-a întâmplat pentru ceilalți 97%. E de înțeles, am răspuns pozitiv la această solicitare și o vom organiza. (…) E o premieră dacă privim din acest punct de vedere. Și să zicem ca o organizăm pentru cei 5.000 de copii care n-au participat. Realitatea este că noi am organizat simulări pentru mai mult de 5.000 de copii. Am organizat simulări la nivel de județ și chiar cu corectare pe platforma națională de evaluare, pe care o folosim în mod curent, în județele care au cerut. De exemplu în Iași, Botoșani, Suceava, Vaslui“.

