Scopul testării elevilor din clase mici. Specialist: „Nu facem ierarhii”

„Scopul nu este să facem ierarhii, ci să stabilim eventuale planuri remediale acolo unde este cazul”, a precizat oficialul într-un interviu acordat Radio România Actualități. „Fiecare copil discută rezultatele testului cu învățătorul de la clasă, dacă ne referim la clasele a II-a și a IV-a, în prezența părintelui și, în funcție de rezultate, se stabilește dacă este nevoie de un plan individualizat”.

Sorin Ion a precizat că rezultatele nu vor fi afișate public și nu vor fi trecute în catalog. „Nu afişăm rezultate public sau chiar la nivel de clasă sau de şcoală, pentru că nu acesta este scopul fundamental al acestor evaluări. Aceste evaluări sunt pentru stabilirea traseului individualizat al copilului şi pentru eventualele planuri remediale acolo unde se impune, dar şi pentru analiza de sistem, pentru că rezultatele se centralizează la nivelul Ministerului Educaţiei, iar în baza acestora putem elabora ulterior politici educaţionale în concordanţă cu nivelul copiilor”.

Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării. Foto: facebook

Mesaj pentru părinți: „Nu stresați copiii”

Secretarul de stat a precizat că nimeni nu dorește să pună presiune pe copii iar aceștia nu ar avea nici un motiv să se pregătească suplimentar. „De-asta şi durata unui astfel de test este egală cu o durată de oră de curs obişnuită. Nu recomandăm, de exemplu, pregătiri suplimentare, presiune pe copii, astfel încât să denaturăm scopul acestei evaluări. Scopul evaluării este să surprindă exact fotografia de moment a fiecărui copil și a sistemului în general”.

Oficialul face apel la părinți să nu-i streseze pe elevi, să nu transforme această testare într-un bau-bau care să-i intimideze pe copii, care să le producă angoase și anxietate. Pentru că nu este cazul. Vorbim despre o evaluare fără miză în catalog. „Dar să nu uităm că teste copiii dau în mod curent. Nu este nimic nou să susții un test la o disciplină. Asta se întâmplă în şcoală şi este unul din scopurile şcolii”.

Oficialul a precizat că, în general, părinții au tendința să exagereze și să dea acestui examen o importanţă mai mare decât ar fi cazul. „Nu trebuie să privim acest eveniment ca un lucru excepțional, în care copilul trebuie să iasă bine, să facem totul să iasă bine. Nu! Pe noi ne interesează să vedem starea reală a fiecărui copil, a sistemului în general. Iar în ceea ce privește sistemul, reamintesc: nu este pentru prima dată când dăm aceste teste”.

Sorin Ion a declarat că nu există o noutate nici în ceea ce priveşte structura subiectelor pentru copiii de clasa a II-a. „Sunt teste care au conținuturi uzuale la nivelul lor de vârstă. Noțiunea de evaluare este parte a procesului de învățământ. Ea se face în fiecare zi. Nu putem să dăm altă denumire unui lucru care este evident. Poate cuvântul „națională” sună mai presant pentru părinți, dar evaluarea e un lucru firesc pe care îl facem zi de zi la școală”.

Rezultatele, un diagnostic și pentru învățători

Lucrările se evaluează în format clasic. Ele nu vor fi introduse în platforma digitală, așa cum se întâmplă la testarea pentru clasa a VIII-a. „Doar rezultatele evaluării la fiecare item se introduc ulterior într-o platformă digitalizată, pentru a putea – la nivel central – să facem interpretări de rezultate pe grupuri mari, chiar la nivel național”.

Scopul testării este și o evaluare a modului în care predau cadrelor didactice la clasă, nu numai a elevilor. „În momentul în care constată că rezultatele sunt foarte slabe la nivelul unei clase, evident că și la nivelul școlii se pot lua măsuri de îmbunătățire a activității învățătorului, dar să spunem că este un rezultat secundar, rezultatul principal este cel al diagnosticării elevilor”.

Anul acesta examenul de Evaluare Națională la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vine cu câteva noutăți. „Prima dintre ele este că rezultatul evaluării se poate transforma în calificativ la claselel a II-a şi a IV-a, respectiv în notă la clasa a VI-a. În afară de asta, la clasa a II-a, de exemplu, am mărit timpul de lucru de la 30 de minute /la 45/ de minute”, a mai spus oficialul.

