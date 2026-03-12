Potrivit unei postări publicate pe pagina sa de Facebook, Mihai Dimian, ministrul Educației, a avut întâlniri cu reprezentanții sindicatelor din învățământul universitar, în contextul negocierilor pentru contractul colectiv de muncă la nivel de ramură. În paralel, oficialul s-a întâlnit și cu reprezentanții alianțelor universitare studențești, pentru a discuta despre nemulțumirile acumulate în ultimul an în mediul universitar.

„Astăzi am avut întâlniri cu reprezentanţii sindicatelor din învăţământul universitar, pentru negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de ramură, precum şi cu reprezentanţii alianţelor universitare studenţeşti, pentru analiza nemulţumirilor acumulate în ultimul an”, a transmis ministrul.

Mihai Dimian, ministrul Educației: „Sunt deschis dialogului”

Mircea Dimian a precizat că seria consultărilor va continua săptămâna viitoare, când sunt programate discuții cu reprezentanții federațiilor sindicale din învățământul preuniversitar.

Oficialul a subliniat că rămâne deschis dialogului cu toate părțile implicate în sistemul de educație.„Respect dreptul profesorilor de a-și exprima nemulțumirile și, așa cum am afirmat, sunt deschis dialogului cu reprezentanții federațiilor sindicale, precum și direct cu profesorii, elevii și studenții”, a precizat acesta.

Peste 90% dintre școli organizează simularea Evaluării Naționale

Ministrul Educației a oferit și informații despre organizarea simulării Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a. Potrivit acestuia, mai mult de 90% dintre școli și-au manifestat disponibilitatea de a organiza această simulare.

Unitățile de învățământ care nu s-au înscris încă, dar doresc să participe, pot anunța inspectoratele școlare până joi, 12 martie, a mai precizat oficialul.

În ceea ce privește evaluarea lucrărilor, Mircea Dimian a precizat că, până în prezent, s-au înscris peste 8.700 de profesori evaluatori, un număr suficient care poate asigura corectarea lucrărilor elevilor.

Mihai Dimian, ministrul Educației: „Simulările, un exercițiu util pentru elevi”

Ministrul Educației a subliniat că simulările examenelor naționale reprezintă un exercițiu important pentru elevi, deoarece îi ajută să se familiarizeze cu structura examenelor și cu condițiile de evaluare.

De asemenea, acesta a precizat că, potrivit informațiilor primite de la inspectoratele școlare, mai mult de jumătate dintre elevii de clasa a VIII-a au participat deja în acest an școlar la simulări organizate la nivel județean.

„Simularea examenelor naționale reprezintă un exercițiu valoros pentru copii și le mulțumesc tuturor celor care și-au exprimat interesul și disponibilitatea de a participa la aceste activități”, a transmis ministrul.

Mircea Dimian a precizat că Ministerul Educației și Cercetării a asigurat cadrul necesar pentru desfășurarea simulărilor în școlile care au optat pentru organizarea acestora. „Construim cu răbdare!”, a încheiat ministrul Educației.

