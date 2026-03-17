Cronica unei boicotări neanunțate

Joi, 12 martie. Conducerea școlii 56 din București, prin liderul de sindicat, transmite pe grupul de Whatsapp al părinților un mesaj scurt: simularea examenelor naționale va fi boicotată. „Ne-au spus că sunt nemulțumiți de tăierile bugetare și vor boicota simulările. Mesajul primit nu a fost însă unul oficial”, a povestit pentru Libertatea Sorina Cristea, mama unui elev dintr-a opta.

„Așa că, părinții s-au mobilizat și au solicitat directorului, printr-un e-mail, lămuriri. Am întrebat dacă elevii nu ar putea fi relocați, printr-o decizie a inspectoratului, mutați în alte școli care organizează simularea. Nu am primit niciun răspuns”.

În e-mail părinții au mai cerut un lucru: anunțul boicotării să le fie transmis oficial, printr-un comunicat al școlii. „Pe noi nu ne interesează ce spune liderul de sindicat. Noi nu vrem să fim mediatori între Guvern și sindicate. Nu avem nicio afiliere politică, nici instituțională. Ce treabă au părinții cu sindicatele?”, continuă Sorina, revoltată.

„Copilul meu și-a dorit foarte mult să susțină această simulare, însă nu a putut. Pe mine asta mă interesează, nu ce spun sindicatele. Ce au ei de împărțit cu ministerul, este problema lor, nu a mea și nu a copilului meu”.

Mama unui elev de-a opta: „Ni s-a spus că boicotul este spre binele copiilor”

Vineri, 13 martie. Văzând că nu obțin niciun răspuns la solicitarea trimisă, vineri dimineață, părinții s-au adunat în fața școlii, cerând lămuriri. „Noi nu am vrut să se renunțe la boicot, ne-am dorit doar relocarea copiilor în alte școli. Însă nu ne-a băgat nimeni în seamă. Motiv pentru care, în jurul orei12.00, am sunat la inspectorat. Unde, surpriză!! Ni s-a spus că școala nu figurează pe lista celor care vor boicota simulările. Prin urmare, să ne trimitem copiii, luni, să dea prima probă”.

În aceeași zi, vineri, la ora 13.30, conducerea școlii 56 transmite, în sfârșit, părinților anunțul oficial al boicotarii simulării examenelor naționale. „Un anunț venit tot pe grupul de Whatsapp. Însă prea târziu pentru ca inspectoratul să mai poată interveni pentru relocarea elevilor”.

Părinților li s-a mai spus că protestul profesorilor împotriva măsurilor de austeritate impuse de Legea Bolojan este, de fapt, în interesul elevilor, iar ei, părinții, nu ar trebui să fie revoltați. „Ni s-a spus că ar trebui să-i susținem pe profesori. Dar, este absurd! Cum să ceri așa ceva unui părinte? Când tu refuzi dreptul copilului la educație, cum ceri părintelui să te susțină?”.

„Am vrut să stăm noi cu copiii, să scanăm lucrările și să le încărcăm. Am fi făcut orice numai să dea simularea”

După ce au fost informați oficial, părinții au cerut conducerii ca simulările să fie organizate nu la nivel național, ci pe școală, în clase, separat. „Am propus ca elevii să primească lucrările și să fie lăsați să le rezolve. La final, să nu fie urcate în platformă, ci să fie luate acasă. Corectarea am fi făcut-o noi, părinții. Nici asta nu s-a putut”.

Sorina ne-a povestit că oamenii s-au oferit chiar să-i asiste pe copii în timp ce dau această testare, dacă profesorii sunt în grevă. „Am zis așa: dacă profesorii boicotează simularea, putem să stăm noi cu copiii la supraveghere, putem noi să scanăm lucrările și să le încărcăm în platformă, să tragem la xerox, ne-am oferit chiar să le plătim profesorilor aceste două ore în care ar fi supravegheat dânșii. Am încercat să facem tot posibilul ca elevii să dea simulările. Nu s-a putut. Nu a fost acceptată nicio propunere din partea noastră”.

Sorina Cristea consideră că directoarea școlii nu a știut cum să gestioneze situația, iar acest lucru i-a afectat pe copii. „Cineva nu și-a făcut aici treaba sau nu a vrut să și-o facă. Bănuim o complicitate a directoarei, pentru că ideea boicotării se vehicula pe holurile școlii de mai bine de două săptămâni. Profesorii au spus în clasă copiilor că nu vor da simulările. Însă, oficial, nu s-a anunțat nimic decât pe ultima sută de metri. Dacă anunțau din timp, copiii noștri ar fi dat simularea, relocați în alte instituții de învățământ”.

Elevii care au venit să dea simularea au găsit porțile școlii închise

Luni, 16 martie. Pentru că situația de la școala 56 era ambiguă, iar declarațiile profesorilor și ale reprezentanților inspectoratului se bătau cap în cap, luni, în prima zi a simulării, elevii de-a opta ai școlii 56 s-au prezentat pentru a susține testarea la română.

Când au ajuns, atmosfera la școală era una normală: elevii care învață în primul schimb au intrat, ca de obicei, la ore. Elevii de-a opta, însă, care învață în schimbul al doilea, nu au fost lăsați să intre nici măcar în curtea școlii. „Li s-au închis porțile-n nas. Li s-a spus că nu au voie să intre în curte pentru că ei încep programul la 12.20, nu la 8.00. Considerăm că elevii au fost tratați cu dispreț, la fel și noi, părinții. Atitudinea doamnei directoare ne-a deranjat foarte tare. Cum a gestionat această situație de criză și cum a pus problema”.

Sorina ne-a spus că nimeni nu a ieșit să vorbească cu elevii. Nici directoarea, nici profesorii, nici măcar profesorii diriginți. „Copiii care au venit să dea simularea Evaluării Naționale au fost ținuți pe trotuar, în fața școlii, fără ca cineva să să coboare la ei să le vorbească”.

Părinte: „Copiii noștri au fost discriminați. Ei nu sunt niște obiecte cu care să șantajați voi guvernanții”

Părinții elevilor școlii 56 consideră că acești copii, cărora li s-a refuzat participarea la simulare, au fost discriminați. „Elevii altor școli care au boicotat testarea au fost relocați. În cazul lor s-a putut, pentru că unitățile de învățământ respective au anunțat protestul din timp. Iar inspectoratul a reușit să organizeze relocarea copiilor în alte școli. La noi de ce nu s-a putut?“

Părinții acuză conducerea școlii, dar și pe profesorii diriginți de dezinteres, de lipsă de comunicare și de respect. „Nu ne-au răspuns la nicio întrebare pe care le-am adresat-o pe Whatsapp. Vorbeam în gol, nu era nimeni acolo care să răspundă. Nu au dat decât două anunțuri și atât. Fără alte explicații. Asta este deja rea voință”, consideră părintele.

Sorina Cristea ne-a spus că nu este de acord cu boicotarea examenelor naționale, această formă de protest a sindicatelor lovește în copii, iar copiii nu au nicio vină. „De ce să-i pedepsești pe ei pentru că ție ți s-au tăiat veniturile? Copiii noștri nu sunt niște obiecte cu care să șantajezi tu guvernanții. Și alte categorii sociale au fost afectate de reduceri. Dar nimeni nu și-a permis să-i scoată la înaintare pe copii. Să-i amenințe pe guvernanți cu distrugerea viitorului unei generații. Mă refer la faptul că sindicatele au amenințat inclusiv cu boicotarea examenelor din vară”.

„Copilul meu de abia aștepta să dea simularea. S-a pregătit foarte mult pentru asta”

Mama cu care am vorbit ne-a mărturisit că băiatul ei de abia aștepta să susțină simularea Evaluării Naționale. „S-a pregătit foarte mult și se pregătește foarte mult pentru examenele din vară. Și normal că este dezamăgit. Luni dimineață mi-a spus: „Mami, e ora 9. Acum ar fi trebuit să fiu în clasă, să dau simularea la română”.

Băiatul Sorinei ar fi avut ocazia să vadă exact la ce nivel de pregătire se află, pe ce anume ar trebui să mai insiste în procesul de învățare, ar fi văzut cum se desfășoară un examen adevărat și ar fi prins o brumă de experiență de mare ajutor în vară. „Simularea este pentru copii un moment care le poate deschide ochii unora, poate fi un duș rece și binevenit. Căci, nu te poți baza pe notele de la clasă, care nu sunt relevante. Acum ar fi fost momentul ca ei să știe exact nivelul la care se află. Dar li s-a luat această șansă”.

Sorina, alături de alți părinți, a decis, ca formă de protest, să nu-și trimită copilul la școală în aceste două zile în care se desfășoară simularea Evaluării Naționale. „Știu și-mi asum faptul că băiatul va primi absențe. Însă este protestul meu față de cum a gestionat conducerea școlii această situație. Copilul a stat acasă și ieri, va sta și azi și vom lucra împreună testele de la română și matematică”.

Simularea Evaluării Naționale, boicotată în 104 școli. Peste 5.000 de elevi nu au susținut probele

Ministerul Educației a anunțat că 5.200 de elevi din București și țară nu au susținut simularea Evaluării Naționale. Oficialii nu au menționat însă dacă aceștia nu au putut susține deloc probele sau dacă o parte dintre ei au fost transferați la alte școli.

Ministerul a mai precizat că simularea a fost boicotată în 104 școli, din cele 127 care fuseseră, inițial, anunțate. Cele mai multe unități de învățământ sunt din București, Ialomița, Covasna și Vaslui.

Simularea examenului de Evaluare Națională continuă miercuri, 18 martie, cu proba la Limba maternă. Rezultatele finale vor fi afișate la sfârșitul lunii martie.

