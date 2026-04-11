Manuale românești cu grafică de Disneyland

Daniel Funeriu a declarat într-un mesaj postat pe rețele sociale că a analizat extrem de atent manuale de științe din mai multe țări europene și susține că cele din România suferă de o problemă majoră: excesul de elemente grafice și indicații care distrag atenția. Potrivit acestuia, formulări precum „reține!”, „aplică!” sau „verifică!”, alături de multitudinea de culori și imagini, creează un efect de suprastimulare care îngreunează concentrarea asupra textului.

„Majoritatea celor din România te bombardează cu „reține!”, „aplică!”, „experimentează!”, „verifică!”, culori, imagini peste tot, bref, atât de multe elemente care pur și simplu nu permit creierului (meu) să se concentreze asupra textului – care până la urmă e esența. Grafica e mai potrivită pentru Disneyland decât pentru o chestie serioasă, precum știința. Nu știu cine a venit cu ideile astea cu „aplică!”, „reține!”, „verifică!”, dar i-aș recomanda data viitoare să ia niște calmante înainte de a lansa idei despre manuale. Nu mai lipsește decât să oblige profesorul să se îmbrace în clovn și gata, școala-circ devine o realitate aplaudată în cor de mămicile stăr-biniste”, a scris Daniel Funeriu pe pagina sa de Facebook.

Deși recunoaște că multe dintre manuale conțin explicații valoroase, fostul ministru consideră că acestea sunt „ascunse” într-un design aglomerat, care sufocă elevul.

În opinia sa, diferența dintre ilustrarea utilă a unui concept și simpla decorare a paginii este esențială, iar în prezent această limită este frecvent depășită. „Multe manuale din România au texte foarte bune. Texte: păcat că sunt ascunse într-o mare de exclamații, poze colorate și total irelevante care pur și simplu te sufocă”.

Manualele din Franța, cele mai „nașpa”

Daniel Funeriu a precizat că, spre deosebire de manualele noastre, cele din Germania sunt un model de echilibru între claritate și rigoare științifică, însă presupun profesori bine pregătiți. „Manualele din Germania au un bun echilibru între sobrietate științifică și claritate grafică. Necesită profesori bine pregătiți. Aș vrea să fiu acum elev într-o școală bună în Germania”.

În schimb, despre manualele din Franța afirmă că sunt chiar mai greu de urmărit decât cele din România, din cauza unui „bombardament” vizual similar.

„Manualele din Franța sunt cele mai nașpa: pur și simplu nu am putut urmări firul logic al textelor, atât bombardament cu iamgini colorate și irelevante. Și am încercat. Sunt șocat de cum s-a degradat sistemul francez de când l-am parcurs eu”.

Daniel Funeriu: „Manualul trebuie să ajute elevul să gândească”

Mesajul fostului ministru se îndreaptă către actualul ministru al Educației, Mihai Dimian, căruia îi cere să reintroducă un principiu fundamental: manualele trebuie să stimuleze gândirea, nu să creeze un „spectacol permanent”.

Funeriu avertizează că excesul de stimuli vizuali nu crește interesul elevilor, ci produce oboseală cognitivă. „Domnule ministru Mihai Dimian, nu știu în ce stadiu se află acum elaborarea manualelor, dar vă rog să reintroduceți un principiu simplu: manualul trebuie să ajute elevul să gândească, nu să-l bombardeze vizual. Excesul de stimuli nu creează interes, ci oboseală cognitivă. Dacă vrem elevi atenți și profunzi, trebuie să le oferim spațiu pentru concentrare, nu un spectacol permanent. E școală, nu e circ!”

Expertul consideră că există o diferență fundamentală între a ilustra un concept și a decora o pagină. Primul, spune fostul ministru al Educației, ajută înțelegerea. Al doilea o împiedică. „Un manual de știință nu trebuie să fie arid, dar trebuie să fie, înainte de orice, serios. Dacă cineva vă spune de acum înainte că exclamații isterice și patchworkuri colorate în manuale sunt o soluție pentru a interesa elevii, e un bou. Mare bou”.

Fostul ministru a spus că a deschis la întâmplare un manual de științe exacte de clasa a VI-a, iar pe o singură pagină a descoperit peste 12 culori diferite și mai mult de 10 imagini, tabele, cadrane etc. „O PAGINĂ, oameni buni!!”, și-a încheiat mesajul Daniel Funeriu.

