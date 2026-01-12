Evaluare Națională din patru arii distincte

Fostul ministru a semnalat apariția unui „curriculum paralel” în școli, unde atenția elevilor și profesorilor se îndreaptă predominant spre disciplinele evaluate, lăsând celelalte materii în plan secundar. „Profesorii de mate și română ajung mai importanți decât ceilalți, ceea ce creează o distincție nesănătoasă în sistem”, a explicat Funeriu.

Acesta a propus reformarea Evaluării Naționale astfel încât să includă patru arii: limba română, matematică, științe și umanioare. „Degeaba predăm istorie, geografie, fizică, chimie, dacă evaluăm doar româna și matematica”, a subliniat el, pledând pentru o evaluare care să reflecte diversitatea curriculumului.

Medii ponderate și adaptarea la profilurile liceelor

Un alt element cheie al reformei propuse este introducerea mediilor ponderate, ajustate în funcție de profilul liceului. Funeriu a explicat că un liceu cu profil real ar putea acorda o pondere mai mare matematicii și științelor, în timp ce liceele umaniste ar prioritiza disciplinele de profil. „Nu vreau să am la mate-fizică un elev care are 8 la matematică și 10 la română în fața unuia care are 9 la matematică”, a precizat Daniel Funeriu.

Sportul și artele, ca bonus educațional

Fostul ministru propune și integrarea sportului și artelor ca factor bonus în calculul mediei de admitere la liceu. „Avem mari probleme cu obezitatea la copii. De ce să nu stimulăm sportul?”, a întrebat Funeriu. Performanțele sportive ar putea diferenția elevii cu rezultate similare, consideră acesta.

Potrivit lui Daniel Funeriu, reforma ar contribui la o orientare mai bună a elevilor și la creșterea seriozității în procesul de învățare. „Mai multă rigoare în evaluare duce automat la mai multă seriozitate”, a concluzionat fostul ministru al Educației.