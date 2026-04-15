Examenul de Titularizare 2026 și posturile din universități, deblocate prin ordonanță de urgență

Ordonanța de urgență propusă de Ministerul Educației și Cercetării, care vizează deblocarea concursurilor din învățământ, ar urma să fie adoptată în cadrul ședinței de Guvern programate pentru joi, 16 aprilie. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Mihai Dimian.

„Săptămâna viitoare, în Guvern ar trebui să fie ordonanța de urgență. Am obținut toate avizele necesare. Miercuri s-au obținut. N-a putut intra în ședința de Guvern de joi. Deci joia viitoare ar trebui să avem această ordonanță care deblochează posturi la preuniversitar, deblochează posturile pentru asistenții universitari și examenul de promovare în universitar”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, deblocarea concursurilor este esențială pentru buna funcționare a sistemului educațional, în special în contextul apropierii examenului de Titularizare din această vară. „Este foarte important să titularizăm oamenii în această vară. În fiecare an sunt peste 30.000–40.000 de participanți pe aproximativ 9.000 de locuri în învățământul preuniversitar. Prioritar a fost să deblocăm aceste concursuri”, a subliniat Dimian.

Examenul de Titularizare 2026, blocat de Legea Bolojan

În prezent, concursul național de Titularizare, posturile de asistent universitar și promovările din universități sunt blocate prin Legea nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”. Actul normativ suspendă, pe tot parcursul anului, ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din sectorul public. Cu toate acestea, Ministerul Educației a transmis anterior universităților că, în anumite condiții, pot avea loc promovări în învățământul superior, precum și angajări pe perioadă determinată pentru doctoranzi.

Ce este Titularizarea

Titularizarea reprezintă examenul de angajare pe perioadă nedeterminată într-o unitate de învățământ. Pentru a obține statutul de titular, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția la clasă.

Pentru ocuparea unui post de suplinitor, adică pe perioadă determinată, este necesară obținerea unei note minime de 5 la aceleași probe.

Calendar Titularizare 2026

Depunerea și validarea cererilor de înscriere la concurs proba scrisă și la probele practice/inspecții speciale la clasă: până la 29 mai 2026, inclusiv afișarea listei candidaților înscriși și a graficului probelor practice/inspecțiilor;

12-15 mai 2026 în situaţia în care înscrierea candidaţilor la concurs se realizează exclusiv în sistem online;

În perioada 25 mai – 30 iunie 2026, candidaţii pot solicita, dacă este cazul, inspectoratelor şcolare/centrelor de înscriere la concurs corectarea datelor;

8 – 30 iunie 2026 – organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă (incluzând și cadrele didactice titulare cu reducere de activitate sau alte situații specifice);

3 iulie 2026 – afișarea rezultatelor la probele practice/orale și la inspecțiile speciale la clasă;

16 iulie 2026 – afișarea datelor de înscriere reactualizate ale candidaților;

21 iulie 2026 – desfășurarea probei scrise a concursului de Titularizare, în centre de examen la nivel national;

28 iulie 2026 – afișarea rezultatelor inițiale la proba scrisă;

28-29 iulie 2026 – înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora comisiilor de soluţionare a contestaţiilor;

29 iulie – 3 august 2026 – soluţionarea contestațiilor;

4 august 2026 – comunicarea rezultatelor finale;

5-6 august 2026 – repartizarea candidaţilor;

