Mihai Dimian, reacție la ancheta europeană privind achizițiile microbuzelor școlare: „Cine a greșit să plătească” 

Un proces în analiză

Potrivit ministrului, rezultatele analizei inițiale au fost preluate de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. „Ei au făcut controalele pe care le-au considerat în cadrul ministerului, UAT-urilor, și au mers mai departe cu documentele. Înțeleg că este un proces în analiză. Adică nu este o decizie finală că s-au făcut, s-au descoperit sau nu nereguli, ci că au fost trimise spre analiză pentru a se vedea dacă există aceste nereguli sau nu”, a declarat ministrul Mihai Dimian în cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o la Iași.

Oficialul a declarat că în județul Suceava, de exemplu, sunt implementate proiecte europene în valoare de 850 milioane lei, iar achiziția de microbuze școlare reprezintă investiții de aproximativ 20 – 30 milioane lei.

„Înțeleg că aceste autobuze reprezintă 20 – 30 milioane de lei. Adică vorbim de mai puțin de 5% din investiții. Dacă există suspiciuni în legătură cu 5%, sigur că trebuie analizate. Dar nu aș vrea să nu observăm că 95% nu sunt puse momentan sub suspiciune. Sunt 5% puse sub o anumită suspiciune și sunt analizate fie la nivel național, fie la nivel european. Cine a greșit să plătească”. 

Mihai Dimian: „Înainte de a acuza oamenii, să așteptăm rezultatul anchetelor”

Ministrul a afirmat însă că înainte de a acuza pe cineva de fraudă, trebuie să așteptăm rezultatele finale ale anchetei.

„Aș dori să așteptăm rezultatele acestor anchete înainte de a acuza oamenii că au făcut sau nu anumite erori. Intenționate sau nu, vom vedea. Important este că dacă acele autobuze există și transportă în fiecare zi elevi către o școală, înseamnă că am îmbunătățit viața acelor elevi. Așteptăm rezultatele. Din câte știu, au fost licitații publice. Dacă acele licitații au fost aranjate, probabil că acel lucru va fi descoperit”, a afirmat ministrul Educației.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, a anunțat, luni seara, pe pagina sa de socializare, că Parchetul European a dat curs sesizării făcute de el și va investiga achizițiile microbuzelor școlare electrice finanțate prin PNRR.

„Am primit, din partea Parchetului European, confirmarea oficială că a început investigația în cazul achiziției microbuzelor electrice școlare prin PNRR, pe baza sesizării pe care am făcut-o. Sper ca ancheta să se desfășoare cât mai rapid și, dacă se dovedește că legea a fost încălcată, toți vinovații să plătească”, a transmis ministrul Investițiilor pe rețelele sociale.

Mihai Dimian, reacție la ancheta europeană privind achizițiile microbuzelor școlare: „Cine a greșit să plătească” 
Fraudă cu bani europeni: același tip de microbuz școlar, vândut la prețuri diferite. Foto: Shutterstock

Diferențe de preț de zeci de mii de euro

Parchetul European a anunțat zilele trecute declanșarea unei anchete în cazul achizițiilor de microbuze electrice școlare finanțate prin PNRR, după ce autoritățile din România au constatat variații de preț pentru vehicule identice și o concentrare neobișnuită a contractelor în mâinile unei singure firme.

Este vorba despre o firmă din Prahova care a câștigat, prin licitație, mai bine de jumătate din contractele de achiziție a microbuzelor școlare electrice la nivel național. După câștigarea licitației, microbuzele ar fi fost vândute în mai multe județe, dar la prețuri diferite. 

Concret, din datele analizate rezultă faptul că prețurile au variat între 99.000 de euro și 263.000 de euro per vehicul, ceea ce înseamnă o diferență de până la 164.000 de euro pentru același produs.

De exemplu, în Iași, Consiliul Județean a cumpărat de la firma din Prahova 26 de microbuze electrice de 16+1 prețul unui microbuz fiind de 202.800 de euro. În schimb, în Brașov, același tip de vehicul a fost cumpărat cu aproximativ 743.000 de lei (echivalentul a circa 150.000 de euro), iar în Olt s-a înregistrat un record de aproximativ 262.000 de euro per microbuz.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum își apără Valentin Sanfira reputația după divorțul de Codruța Filip. Artistul rupe tăcerea. „Adevărul suprem”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
gsp
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Promo
Parteneri
Politic

Parteneri
