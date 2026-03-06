Concursurile de ocupare a posturilor în educație, deblocate prin modificarea Legii Bolojan

Ministerul Educației a pus în dezbatere publică, joi, 6 martie, proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea anumitor măsuri fiscal-bugetare impuse prin Legea nr. 141/2025, cunoscută drept Legea Bolojan. Concret, este vorba despre blocarea organizării concursurilor de ocupare a posturilor din sistemul public, inclusiv din învățământ.

Prin modificările propuse, școlile ar urma să fie exceptate de la restricțiile privind angajările, pentru a permite organizarea concursurilor pentru posturile vacante sau temporar vacante.

Concret, proiectul introduce un nou alineat în legea menționată, care stabilește că suspendarea concursurilor nu se aplică posturilor didactice vacante sau temporar vacante din învățământul preuniversitar de stat, posturilor de asistent universitar și promovărilor din instituțiile de învățământ superior.

Aproape 46.000 de posturi trebuie ocupate până la începutul anului școlar

În nota de fundamentare a proiectului, ministerul avertizează că lipsa unei intervenții legislative ar putea genera o criză de personal în educație.

Datele oficiale arată că, în anul școlar 2025–2026, în sistemul preuniversitar sunt ocupate 215.234 de posturi didactice de predare. Dintre acestea, 29.133 sunt ocupate de profesori angajați pe perioadă determinată, cu contracte care expiră la 31 august 2026.

La acestea se adaugă alte 16.660 de posturi ocupate prin plata cu ora, contractele aferente urmând să înceteze, de asemenea, până la finalul anului școlar.

În total, aproape 45.800 de posturi didactice vor trebui ocupate pentru anul școlar 2026–2027, la care se adaugă alte posturi vacante apărute în urma pensionărilor, demisiilor sau concediilor fără plată ale cadrelor didactice titulare.

„În lipsa unei reglementări clare, anul școlar 2026–2027 va debuta cu o lipsă acută de personal, în principal didactic de predare și didactic auxiliar, ceea ce va avea ca efect imposibilitatea asigurării dreptului la educație”, se arată într-un comunicat publicat de minister.

Examenul de Titularizare 2026 ar trebui să înceapă în mai

Ministerul Educației subliniază că procedurile pentru organizarea concursului național de Titularizare 2026 ar trebui să înceapă în curând.

Potrivit calendarului obișnuit, sesiunea de titularizare pentru anul viitor ar urma să demareze începând cu 5 mai 2026, motiv pentru care cadrul legislativ trebuie clarificat înainte de această dată.

Titularizarea reprezintă principalul concurs național prin care profesorii pot ocupa posturi pe perioadă nedeterminată în învățământul preuniversitar.

Probleme și în universități: concursuri și promovări blocate

Blocajul legislativ afectează și învățământul superior. Conform prevederilor actuale ale Legii nr. 141/2025, universitățile de stat nu pot organiza concursuri pentru ocuparea posturilor pe durata întregului an universitar 2025–2026.

De asemenea, începând cu semestrul al doilea al anului universitar în curs nu mai pot fi organizate nici examenele de promovare pe post pentru cadrele universitare. Ministerul avertizează că această situație riscă să afecteze standardele de calitate din universități.

„Este absolut necesară susținerea procesului de organizare a concursurilor și examenelor de promovare pentru ocuparea posturilor vacante, pentru a permite instituțiilor de învățământ superior să respecte standardele minimale și indicatorii de calitate privind resursa umană”, se arată în nota de fundamentare.

Se înființează Corpul românesc pentru educație în străinătate

Proiectul de ordonanță include și o a doua măsură: înființarea Corpului românesc pentru educație în străinătate (CRES). Prin acest mecanism, Ministerul Educației ar urma să poată trimite cadre didactice în alte țări pentru predarea limbii române sau a unor discipline în limba română, în școli frecventate de copii ai comunităților românești.

Calitatea de membru al acestui corp se va obține prin promovarea unui concurs de selecție organizat de minister și prin înscrierea într-un Registru Național al cadrelor didactice selectate.

Procedurile și criteriile de selecție vor fi stabilite ulterior printr-o metodologie aprobată prin ordin al ministrului Educației.