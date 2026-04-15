A fost Gabi Tamaș violent cu Aris Eram? Scandal cu scântei la reality show-ul „Survivor 2026” unde cei doi au trecut de la strategii la tensiuni serioas, după ce Aris l-a acuzat pe fostul fotbalist că „joacă murdar”. De aici până la un posibil contact…fizic a fost doar un pas…sau un episod. Cert este că fiul Andreei Esca ar fi plecat din competiție, dar rămâne misterul. Între timp, Dan Alexa sare în apărarea coechipierului său de la „Asia Express” și spune că Tamaș e competitiv, nu violent…decât dacă-l scoți din sărite. Reality show sau ring de box? Încă dezbatem!

Valentin Sanfira pare că n-a schimbat…tiparul! După ce Codruța Filip a anunțat divorțul, artistul a fugit…în Thailanda. Nu singur, ci supriză…cu o femeie care seamănă izbitor cu fosta soție. Coincidență? Noi zicem tipar! Cei doi au fost văzuți relaxați pe insulele Phi Phi, iar internetul a început imediat să întrebe „cine e domnișoara”. Se pare că tânăra nu e chiar necunoscută, ci are un istoric în zona mondenă. Relație nouă sau doar vacanță cu „deja-vu”? Rămâne de văzut! Ce face însă Codruța Filip în tot acest timp? Vedeți pe site-ul Libertatea.

Ce a fost iubire, acum e dosar cu șină! Lidia Buble și Răzvan Simion au ajuns din cuplu…direct în instanță. Au trecut de la declarații siropoase la acuzații cu cifre. Miza? Banii evident! Artista îl acuză că nu a avut acces la contractele semnate pe vremea când el îi era și iubit, și manager, și cere o experitiză contabilă. Răzvan spune că nu e chiar așa și dă vina pe cheltuieli și firme. Instanța va face lumină, dar până atunci povestea lor de dragoste continuă în tribunal. Următorul episod: în septembrie!

Cine a supărat-o pe Denise Rifai? Prezentatoarea TV e foc și pară pe „fericiții” din online, mai ales de sărbători. I s-a pus pata pe „familiile perfecte” și „soții model” care există mai mult în poze decât în realitate. Într-un mesaj tăios, i-a numit impostori pe cei care vând fericirea la filtru. Și sincer…ne-a făcut și pe noi curioși. Cine sunt fanele perfecțiunii care au enervat-o? Rămâne clar un mister, dar parcă deja ne uităm altfel la feed-uri!

Rareș Cojoc și Andreea Popescu au fost din nou familie de Paște, pentru binele copiilor! Fanii deja visau la împăcare, dar…stop cadru. După ouă roșii și poze cuminți, Rareș Cojoc a schimbat decorul și a fugit în Grecia. Dar stați liniștiți, nu cu vreo iubită miserioasă, ci cu fiul cel mare, într-o escapadă tată-fiu. Andreea Popescu a rămas acasă cu ceilalți doi copii mai mici și a clarificat situația: nu mai sunt un cuplu, dar rămân o echipă. Modern family, varianta românească!

