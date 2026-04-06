Tensiunile ating cote maxime în Survivor România, iar ultima ediție a adus în prim-plan un conflict de proporții între Gabi Tamaș și Aris Eram.

Acuzații directe în fața colegilor

Totul a pornit în momentul în care Aris Eram l-a confruntat pe fostul fotbalist, acuzându-l că ar fi pus la cale o strategie menită să influențeze voturile din competiție. Fiul Andreei Esca a susținut că Gabi Tamaș ar fi încercat să îi convingă pe alți participanți să voteze într-un anumit fel, menționând nume precum Andreea, Patricia și Olga, despre care spune că ar fi urmat un plan bine stabilit.

Mai mult, Aris a afirmat că eliminarea unui concurent ar fi fost rezultatul direct al acestei strategii.

Reacția lui Gabi Tamaș

Gabi Tamaș a respins ferm toate acuzațiile, declarând că nu a avut nicio strategie de acest tip și că totul este o interpretare greșită. Fostul fotbalist a sugerat că reacția lui Aris vine din frustrare, după ce propriul plan nu ar fi funcționat așa cum și-ar fi dorit.

Schimbul de replici nu s-a oprit aici. Aris i-a cerut explicații și în legătură cu un vot controversat, în care Cristi a ales să o nominalizeze pe Bianca, deși primise un totem de imunitate. Acest moment a inflamat și mai mult spiritele, Aris acuzând că totul ar fi făcut parte dintr-un plan bine pus la punct.

De cealaltă parte, Gabi Tamaș i-a cerut dovezi clare pentru afirmațiile făcute, refuzând să își asume acuzații pe care le consideră nefondate.

Aris Eram: Dar și tu ce ai făcut?

Gabi Tamaș: Eu n-am făcut nimic.

Aris Eram: N-ai făcut? Cristi a votat din capul lui Bianca, nu?

Gabi Tamaș: A votat că i-am dat totemul de imunitate.

Aris Eram: Păi, deci era în schema ta. Cum să nu fie planul tău dacă tu i-ai dat lui Cristi să voteze pe Bianca, i-ai zis Andreei să voteze pe Bianca? N-ai făcut asta?

Gabi Tamaș: Ai dovezi? Da, zi-mi acum. Zi-mi acum.

Aris Eram: Eu te-am văzut pe tine cum șușoteai peste tot, l-ai luat pe Marian până și afară să-i spui niște chestii. Eu nu l-am luat, i-am spus să voteze cum vrea.

Aris Eram: Nu ești asumat. Zi: „Sunt Gabi și nu-mi asum planurile”. Eu sunt doar nervos, nu îmi place această tactică.

Tensiuni care continuă între Gabi Tamaș și Aris Eram

Conflictul nu s-a încheiat odată cu ediția difuzată. Imaginile din episodul următor arată că disputa va continua, iar Aris Eram nu pare dispus să renunțe la acuzații, cerând în continuare explicații. Gabi Tamaș, în schimb, a transmis că nu simte nevoia să se justifice în fața nimănui.

Aris Eram: Nu pot să înțeleg această mișcare care a venit să strice totul. De ce i-ai dat ăla lui Cristi? Ești tâmpit?

Gabi Tamaș: Nu trebuie să dau explicații de ce am făcut-o sau de ce am folosit o strategie, arată discuția dintre cei doi.

