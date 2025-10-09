Povestea din Westeros

Acțiunea are loc cu un secol înaintea evenimentelor din „Game of Thrones”. Serialul urmărește aventurile unui cavaler tânăr, Ser Duncan the Tall, și ale scutierului său Egg.

„Într-o epocă în care dinastia Targaryen încă deținea Tronul de Fier, iar amintirea ultimului dragon nu dispăruse încă din memoria colectivă, destine mărețe, dușmani puternici și aventuri periculoase îi așteaptă pe acești prieteni improbabili și incomparabili”, se arată în sinopsisul oficial.

Inspirat din lucrările lui George R. R. Martin

Serialul are la bază trei nuvele scrise de George R. R. Martin: „The Hedge Knight” (1998), „The Sworn Sword” (2003) și „The Mystery Knight” (2010). Acestea au fost reunite în volumul „A Knight of the Seven Kingdoms”, publicat în 2015.

Peter Claffey îl interpretează pe Ser Duncan the Tall, un cavaler rătăcitor, iar Dexter Sol Ansell joacă rolul lui Egg, care este de fapt prințul Aegon Targaryen. Acest personaj nu are legătură cu Aegon din „House of the Dragon”, un alt prequel HBO.

Distribuție și echipă de producție

Din distribuție mai fac parte Finn Bennett, Bertie Carvel, Daniel Ings, Tanzyn Crawford, Sam Spruell, Ross Anderson, Edward Ashley, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Daniel Monks, Shaun Thomas, Tom Vaughan-Lawlor, Steve Wall și Danny Webb.

Recomandări Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu”

George R. R. Martin și Ira Parker, cunoscuți pentru „House of the Dragon”, sunt scenariști și producători executivi ai serialului. Primele trei episoade vor fi regizate de Adina Smith („Lessons In Chemistry”, „Hanna”), iar ultimele trei de Owen Harris.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE