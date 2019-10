De Andreea Radu,

Platforma de streaming HBO a anunțat, marți, că a comandat 10 episoade din House of Dragon, o serie inspirată din cartea Fire & Blood care va fi produsă de George R.R. Martin și Ryan Condal, scrie cnbc.com.

Acțiunea din House of Dragon are loc cu 300 de ani înainte de cea din Games of Thrones, înfățișând povestea regilor din Targaryen, care au condus pentru mult timp Westeros.

Regizorul producției este Miguel Sapochnik, același om care s-a aflat în spatele unor episoade clasice din Games Of Trohnes, precum Battle of the Bastards.

Deși HBO nu a anunțat încă data de lansare a noului serial, fanii GOT și-au exprimat deja entuziasmul cu privire la apariția seriei House of Dragon.

#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO.



The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm