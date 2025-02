Francesca Orsi, director HBO, despre noul proiect „Game of Thrones”

Francesca Orsi, director HBO pentru seriale și filme din genul dramatic, a declarat că și următorul proiect în dezvoltare se va concentra tot pe familia Targaryen. Deși atât House of the Dragon, cât și A Knight of the Seven Kingdoms explorează strămoșii lui Daenerys, cel mai avansat serial în pregătire va aborda aceeași dinastie.

„Avem și alte spin-off-uri la care lucrăm acum, unul dintre ele – despre care nu voi intra în detalii – este foarte promițător și are tot legătură cu linia Targaryen. Mai sunt și alte serii spin-off. Nu putem garanta cu adevărat care va merge mai departe, dar suntem cu bugete foarte mari pentru celelalte”, a declarat Orsi.

Planuri mari pentru postul de televiziune american

IGN notează că postul de televiziune american HBO plănuiește să extindă universul Game of Thrones nu doar prin seriale, ci și prin filme de lungmetraj. CEO-ul HBO și Max, Casey Bloys, a anunțat în noiembrie că se lucrează la un film alături de George R.R. Martin.

Cu toate acestea, IGN subliniază că niciun proiect nu este oficial până nu primește undă verde, iar HBO a dezvoltat deja numeroase concepte care nu s-au concretizat.

Printre proiectele anulate se numără un prequel bazat pe apocalipsa din universul serialului, numită The Long Night, pentru care HBO a cheltuit 30 de milioane de dolari doar pe episodul pilot. Alte idei abandonate includ 10,000 Ships, care s-ar fi concentrat pe un oraș maritim, o serie misterioasă despre Braavos, și un sequel cu Kit Harington în rolul lui Jon Snow. Recent, Martin a părut să sugereze o posibilă revenire a actriței Maisie Williams în rolul Arya Stark, deși nu există nicio confirmare oficială în acest sens.

