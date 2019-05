Vă e cunoscută figura tipului de culoare care vă invadează uneori micul ecran la reclamele amuzante Old Spice, produsele de îngrijire bărbătești? Isaiah Mustafa, americanul în vârstă de 45 de ani, a ajuns în premieră în România pentru a filma un clip de promovare a brandului, gestionat la București de agenția Leo Burnett.

Iar ieri, în jurul prânzului, esplanada de la Universitate a atras mulți curioși în jurul scenei improvizate, unde camere de luat vederi, fotografi și oameni de PR s-au strâns alături de Isaiah pentru o ședință foto în aer liber. ”E minunat că pot întâlni oameni simpatici și drăguți într-un oraș pe care-l vizitez pentru prima dată. Bucureștiul mi se pare foarte frumos. Joi seară am fost invitat la o cină fantastică, am văzut și cum arată interesanta viață de noapte, am avut ocazia să vizitez și a doua clădire ca mărime din lume”, a spus Mustafa pentru Libertatea, făcând referire, evident, la Casa Poporului.

A renunțat la fotbal american pentru a deveni actor

Înainte de a deveni actor, Isaiah și-a construit un nume în lumea sportului. A jucat baschet și fotbal american în NFL, inclusiv în versiunea ligii europene, la Barcelona Dragons.

A apărut în filmul ”Horrible Bosses”, dar și în mai multe producții sau seriale TV americane, precum ”Charlieʼs Angel” sau ”Nikita”. Iar în 2010 și 2011 a moderat la postul TBS o emisiune despre cele mai simpatice reclame ale anului.

De asemenea, e un fan al benzilor desenate, iar cunoștințele sale despre Doctor Doom, un personaj fictiv din cărțile publicate de Marvel Comics, l-au ajutat să câștige 47.000 de dolari, pe care i-a folosit apoi spre a-și împlini visul de a deveni actor. A și apărut într-un scurtmetraj jucând personajul Luke Cage în stilul reclamei pentru Old Spice.

Mărturii despre motivul pentru care românii dau șpagă la spital. Doctor: „Înainte de ’89, ca și acum, era un lucru, hai să zicem, de notorietate”