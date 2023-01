Marți, 10 ianuarie, în timpul emisiunii, Cătălin Măruță i-a anunțat pe telespectatori că nu va mai fi LIVE pentru o perioadă, din cauza unei intervenții pe care o va avea zilele acestea. „Sunt programat să fac o operație de ligamente încrucișate.

Voi lipsi o perioadă de la emisiune. Problema mea este de la niște ligamente încrucișate rupte. De obicei, le rup oamenii care fac sport de performanță. Numai că la mine s-a întâmplat pur și simplu. S-a întâmplat în vacanța de vară, mă jucam cu fiul meu pe plajă. M-a prins piciorul pivotat, neîncordat, m-a lovit un val foarte puternic și mi-a rupt ligamentele încrucișate. Va trebui să mă operez”, a explicat Cătălin Măruță.

Adela Popescu îi ține locul lui Cătălin Măruță la Pro TV

Prin urmare, începând de mâine, 12 ianuarie, Adela Popescu va prezenta emisiunea „La Măruță”. „Știu ce înseamnă să ai zi de zi emisiune live, așa că nu aveam cum să nu-i sar în ajutor colegului Măruță, mai ales că noi am mai trecut prin momente dificile, în anii trecuți, când ne-am susținut la emisiuni.

Sănătatea este pe primul loc, așa că îi transmit lui Cătălin toate gândurile mele bune, să aibă o recuperare ușoară și să nu-și facă griji pentru că voi ține ștafeta ridicată în emisiune. Mă bucur sincer că mă voi reîntâlni cu telespectatorii PRO TV și îi aștept, începând de joi, la «La Măruță»”, a declarat Adela Popescu.

Adela Popescu a prezentat „Vorbește lumea” și „Sunt celebru, scoate-mă de aici”

Prezentatoarea a moderat ani de zile emisiunea „Vorbește lumea”, de la Pro TV. A lipsit doar când a fost în concediu de maternitate sau când a semnat pentru alte proiecte, cum e „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, unde a prezentat show-ul alături de Cabral.

La „Vorbește lumea”, locul i-a fost luat de Lili Sandu. „Lili nu are nevoie de sfaturi din partea mea. E extrem de frumoasă, e inteligentă, are experiență, se știe cu băieții. Plus că a mai fost la «Vorbește lumea» acum ceva timp și s-a descurcat minunat. Îmi place foarte mult de ei, au o energie bună și sunt o echipă foarte tare”, spunea vedeta, pentru Libertatea, despre prezentatoare.

Referitor la revenirea ei la „Vorbește lumea”, vedeta nu a spus dacă și când se va întoarce.

